Бомба: Слава з НеАнгелів підкорює формами в грайливому образі "дівчини з групи підтримки"

Слава інтригує новою пікантною фотосесією
Слава Камінська не перестає зачаровувати шанувальників результатами своїх нескінченних фотосесій. Солістка поп-групи НеАнгели буквально "зводить з розуму" формами на новому фото. 35-річна красуня продемонструвала фігуру в такому собі "спортивному вбранні школярки" або дівчини з групи підтримки - варіантів багато. До речі, не так давно Слава вже сколихнула мережу екстремально пікантним фото, позуючи в напівпрозорих чорних панчохах і боді. Тоді співачка оригінально привертала увагу до нового проекту, зазначивши при цьому популярний чоловічий глянець XXL Ukraine. Так що шанувальникам залишається тільки чекати "гарячих" оновлень від своєї улюблениці.
А поки що Камінська надихає очікування шанувальників новими фото. На цей раз українська красуня показує ідеальну фігуру в білосніжному купальнику, який як не можна краще підкреслює форми виконавиці. На ніжках - білі панчохи з смужками, а також кеди з дійсно величезною підошвою. Руде волосся співачки розпущене. Складно не відзначити, що солістка групи НеАнгели виглядає приголомшливо!
"Добраніч", - грайливо підписала нове фото Слава.
Спекотна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Звичайно ж, шанувальники української співачки не змогли обійти стороною її новий пікантний кадр, і поспішили залишити свої відгуки:
Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka
Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила апетитними формами.