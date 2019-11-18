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Бомба: Слава з НеАнгелів підкорює формами в грайливому образі "дівчини з групи підтримки"

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 16:26
Бомба: Слава з НеАнгелів підкорює формами в грайливому образі "дівчини з групи підтримки"
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Слава інтригує новою пікантною фотосесією

Слава Камінська не перестає зачаровувати шанувальників результатами своїх нескінченних фотосесій. Солістка поп-групи НеАнгели буквально "зводить з розуму" формами на новому фото. 35-річна красуня продемонструвала фігуру в такому собі "спортивному вбранні школярки" або дівчини з групи підтримки - варіантів багато. До речі, не так давно Слава вже сколихнула мережу екстремально пікантним фото, позуючи в напівпрозорих чорних панчохах і боді. Тоді співачка оригінально привертала увагу до нового проекту, зазначивши при цьому популярний чоловічий глянець XXL Ukraine. Так що шанувальникам залишається тільки чекати "гарячих" оновлень від своєї улюблениці.

А поки що Камінська надихає очікування шанувальників новими фото. На цей раз українська красуня показує ідеальну фігуру в білосніжному купальнику, який як не можна краще підкреслює форми виконавиці. На ніжках - білі панчохи з смужками, а також кеди з дійсно величезною підошвою. Руде волосся співачки розпущене. Складно не відзначити, що солістка групи НеАнгели виглядає приголомшливо!

"Добраніч", - грайливо підписала нове фото Слава.

Бомба: Слава з НеАнгелів підкорює формами в грайливому образі &quot;дівчини з групи підтримки&quot;

Бомба: Слава з НеАнгелів підкорює формами в грайливому образі &quot;дівчини з групи підтримки&quot;

Спекотна Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Звичайно ж, шанувальники української співачки не змогли обійти стороною її новий пікантний кадр, і поспішили залишити свої відгуки:

  • "Дуже красива"
  • "Спокій нам тільки сниться))"
  • "Фото бомба, респект фотографу, Слава прекрасна"
  • "Офігенна"
  • "Вау, яка школярка просто - вогонь"
  • "Яскрава яка"
  • "Жінки після розлучення стають ще більш гарними"
  • "Висадіть цей світ"
  • "Як дівчинка"

Бомба: Слава з НеАнгелів підкорює формами в грайливому образі &quot;дівчини з групи підтримки&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила апетитними формами.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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