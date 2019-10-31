"Мрія чоловіків": Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила сексуальними формами

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка поміркувала про вік

Слава Камінська з гурту НеАнгели після розлучення з чоловіком пішла з головою в роботу і спілкування з дітьми – сином Леонардом і дочкою Лаурою. Нещодавно співачка зізналася, що в її особистому житті відбулися зміни – у неї є чоловік, але подробиці свого роману артистка розкрити поки не готова. Зате вона з задоволенням демонструє прекрасну фізичну форму і хвилюючі вигини на ефектних знімках в instagram. Так, Слава опублікувала фото в білосніжному суцільному купальнику, який підкреслив її форми.

Зірка доповнила свій сексапільний лук високими спортивними гольфами і кросівками на платформі. Її волосся струмує по плечах – укладка з ефектом пляжних хвиль виглядає максимально природно, так само як і натуральний макіяж. Купальник вигідно підкреслив розкішні груди співачки і її довгі ноги.

"В 35 життя тільки починається", - з упевненістю написала артистка.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Шанувальники звернули увагу спочатку на привабливий зовнішній вигляд зірки, а вже потім розділили її судження.

Стильне фото, стильна Слава, волосся нереальне

Вогонь! Хочу також у свої 35!

Шикарна

Боже мій, ну чого ти така гарна,а? Така прямо сексі вумен

Крута

Тому що не можна бути красивою такою

Ух ти! Це сексіфото, мрія чоловіків

Слава - красуня неземна!

Дуже красива

З такою зовнішністю і фігурою, це так!

Скріншот коментарів

До речі, Слава Камінська зачарувала спільним фотосетом з ефектною мамою.