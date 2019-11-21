"Мамина ксерокопия": Слава из НеАнгелов покорила милым фото с подросшей дочкой

Слава Каминская успевает ездить с туром по Украине, а в перерывах сниматься в эффектных фотосессиях. Так, недавно солистка поп-группы НеАнгелы не на шутку взволновала поклонников, представ в таком себе образе "девушки из группы поддержки" и похваставшись идеальной фигурой в купальнике. А кроме того, 35-летняя артистка еще и заботливая мать и много времени проводит с сыном и дочкой. Судя по свежему фото в Instagram певицы, малышка Лаура становится все больше и больше похожей на нее!

Слава поделилась атмосферным кадром из импровизированной гримерки, на котором она сидит на бархатном красном диване, а гример наносит ей макияж - вероятно, перед выступлением. Рядом с очень похожим выражением лица сидит ее дочурка, держа в руке кусочек сыра. Возле ребенка стоит поднос с нарезкой колбасы и сыра - пока мама занята, можно и перекусить.

"Скучаююююююууууу и телефон не выключаю. мини я", - прокомментировала очаровательное фото Каминская.

Фото: Слава Каминская с дочкой (instagram.com/babaslavka)

Растроганные фолловеры тут же засыпали ее умиленными отзывами, отмечая сходство мамы и дочки и восхищаясь красотой малышки.

Любимые девочки

Мамина ксерокопия

Мелкая симпотная

Так похожа на мамочку бусинка сладкая

Супер девчонки. Слава, вам брутального желаем)))

Какие же вы красоточки

Мамина копия

Слава, ты такая хорошая мама, классная

Ааа ааа, классс. Какая классная бусинка. Копия мама

Мини версия

Красотульки с доцей

Какая она крутая со своим миром в голове

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.