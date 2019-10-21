"Мамина копія": Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з красунею-дочкою

Поки всі насолоджуються бабиним літом і діляться колоритними фото серед осіннього листя, Маша Єфросиніна разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною полетіла в таку довгоочікувану відпустку. Ведуча розповіла, що їм не вдалося відпочити влітку, проте несподівано випала нагода зробити це зараз, та не де-небудь, а в Мексиці! Звичайно ж, вона поспішила нею скористатися. Синочка Сашка залишили вдома, так як він поки що занадто маленький для таких довгих перельотів.

Заради такої нагоди 15-річна Нана навіть зняла "заборону" на публікацію своїх фото в мережі, так що щаслива Маша поділилася рідкісним фото з нею, зробленим в літаку. Мама з донькою сидять поруч і задоволено посміхаються. Обидві вони одягнені в зручні спортивні костюми власного бренду Єфросиніної mashsh.wear, а у ведучої на голові ще й маска для сну.

Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша розповіла, як вона розважала себе під час 18-річного перельоту зі Стамбула до Мексики.

"18 годин польоту можуть бути досить цікавими, якщо : ⠀

— взяти з собою книгу, в якій залишилося дочитати 100 сторінок! І з захватом дізнатися кінець! ⠀

— хряпнути 5мг. мелатоніну і проспати 9 годин. Після нього немає в'язкої сонливості, як після снодійного. ⠀

--Переглянути фільми, які завжди відкладав на потім через відсутність в них великої художньої сенсу. Мій польотний "улов" : "Long shot"— мила смішлива комедія в стилі американської мрії, неможливо з красивою Шарліз Терон! І "Aftermath" з моїм коханим Олександром Скаасгардом і сльозами-мі-мі-мі. ⠀

— Переодягнутися на борту в костюм @mashsh.wear і відчувати себе як вдома

— Зробити посадку в Мехіко, щоб висадити пасажирів і прийняти нових до Канкуна, і побачити, як за 40 хвилин десятки людей вичищають гігантський літак до стану блиск; як екіпаж змінюється новими пілотами і борт провідниками, і відчути, що тепер ти знаєш всі інсайти:) Спасибі за цей комфортний політ і за те, що я можу писати і викладати цей пост, перебуваючи в небі", - докладно розповіла телезірка

Розчулені фолловери захоплювалися красою Нани і зазначили, що дівчинка - просто-таки копія своєї зіркової мами.

Ви обоє - крутишки

Нана красива не можу!!

У Вас не реально гарна донька, вся в Маму

Які ві красуні

У вас така красива донька

Ка ваша донька схожа на вас.

Це ж треба, ви як два клона

Так схожі

Красуні

Мамина копія)))

Очі це все

Ви так схожі з дочкою, просто 2 краплі води

Я завжди думала Нана схожа більше на вашого чоловіка , але я помилялася - Ві одне особі, дуже красиві

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна в образі княгині Ольги потішила веселим танцем.

Раніше Маша Єфросиніна розговорилася про виховання дітей.