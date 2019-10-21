"Мамина копия": Маша Ефросинина очаровала редким фото с красавицей-дочкой

Пока все наслаждаются бабьим летом и делятся колоритными фото среди осенней листвы, Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым и дочерью Наной улетела в такой долгожданный отпуск. Ведущая рассказала, что им не удалось отдохнуть летом, однако неожиданно представилась возможность сделать это сейчас, да не где-нибудь, а в Мексике! Конечно же, она поспешила ей воспользоваться. Сыночка Сашу оставили дома, так как он пока что слишком маленький для таких длинных перелетов.

Ради такого случая 15-летняя Нана даже сняла "запрет" на публикацию своих фото в сети, так что счастливая Маша поделилась редким фото с ней, сделанным в самолете. Мама с дочкой сидят рядом и довольно улыбаются. Обе они одеты в удобные спортивные костюмы собственного бренда Ефросининой mashsh.wear, а у ведущей на голове еще и маска для сна.

Фото: Маша Ефросинина с дочерью Наной (instagram.com/mashaefrosinina)

Маша рассказала, как она развлекала себя во время 18-летнего перелета из Стамбула в Мексику.

"18 часов полета могут быть весьма увлекательными, если : ⠀

— взять с собой книгу, в которой осталось дочитать 100 страниц! И с упоением узнать конец! ⠀

— хряпнуть 5мг. мелатонина и проспать 9 часов. После него нет вязкой сонливости, как после снотворного. ⠀

—-Посмотреть фильмы, которые всегда откладывал на потом из-за отсутствия в них большого художественной смысла. Мой полётный "улов" : "Long shot"— милая смешливая комедия в стиле американской мечты, с невозможно красивой Шарлиз Терон! И "Aftermath" с моим любимым Александром Скаасгардом и слезами-ми-ми-ми. ⠀

— Переодеться на борту в костюм @mashsh.wear и чувствовать себя как дома

— Сделать посадку в Мехико, чтобы высадить пассажиров и принять новых до Канкуна, и увидеть, как за 40 минут десятки человек вычищают гигантский самолёт до состояния блеск; как экипаж сменяется новыми пилотами и борт проводниками, и почувствовать, что теперь ты знаешь все инсайты:) Спасибо за этот комфортный полёт и за то, что я могу писать и выкладывать этот пост, находясь в небе", - подробно рассказала телезвезда.

Умиленные фолловеры восхитились красотой Наны и отметили, что девочка - просто-таки копия своей звездной мамы.

Ви обоє - крутишки

Нана красивая не могу!!

У Вас не реально гарна дочка, вся у Маму

Які ви красуні

У вас така красива дочка

Ка ваша дочка похожа на вас.

Это же надо, вы как два клона

Так похожи

Красуні

Мамина копія)))

Глаза это всё

Вы так похожи с дочкой, просто 2 капли воды

Я завжди думала Нана схожа більше на вашого чоловіка , але я помилялася - Ви одне лице, дуже красиві

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

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