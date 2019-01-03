"Мамина копія": Лобода порадувала фанів відпускними фото з донькою

Фото: Світлана Лобода з донькою (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники відзначили, що Єва стає все більше схожою на зіркову маму

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно поділилася першими кадрами із відпочинку десь на островах, поділилася з шанувальниками милими фото зі своєю старшою донькою Євою. Саме з нею артистка вирушила до моря. Кадри зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також в "сториз" акаунту.

На атмосферному знімку мама і дочка відображені сидячи на гамаку. При цьому Світлана вирішила не наносити макіяж і позує без косметики і з розпатланим волоссям. Єва одягнена в шорти і коротку маєчку, а на голові у неї красується бандана. Відзначимо, що дівчинка в окулярах.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники співачки замилувались сімейним фото і зазначили, що Єва все більше і більше стає схожою на свою знамениту маму. Інші ж вважають, що вона вже зараз її копія.

"Мамина копія", "Красуні Мама і доця", "Доча-твоя копія", "Наші зірочки. Світланка Ви прекрасні. Гарного Вам відпочинку ,набирайтеся сил і блищить на екранах!", "А донечка на маму схожа!", "Дуже схожа на тебе", "мамині Очі", "Як донька на вас схожа", "Як швидко ростуть дітки, прям видно як дочка все більше стає схожа на маму", "Красуні, дуже схожі", "Євангеліна стає все більше схожа на маму", "Відразу видно що донька, дуже схожі", - пишуть шанувальники в коментарях

Скріншот коментарів: (instagram.com/lobodaofficial)

Лобода також опублікувала кілька кадрів в "сторіз". Артистка з донькою явно відмінно проводять час. Чи взяла зірка з собою і молодшу доньку Тільду, поки незрозуміло.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода показала як "виспівує" її старша дочка Єва.

Ми також писали про те, що Світлана Лобода заінтригувала фанів таємничими зверненнями, які були адресовані чоловікові. Вона запропонувала подумати, кому ж вони можуть бути присвячені.

Відео: РБК-Україна