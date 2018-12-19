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Мамина копія: Кім Кардашьян зачарувала фотосесією з дочкою

Lite » Зірки 19.12.2018 - 14:22
Мамина копія: Кім Кардашьян зачарувала фотосесією з дочкою
Фото: Кім Кардашьян та Норт (instagram.com/kimkardashian)

Зірка назвала старшу дочку своєю кращою подругою

Американська зірка реаліті-шоу і мама трьох дітей Кім Кардашьян порадувала шанувальників чарівною спільної фотосесією зі старшою дочкою Норт. Знімками знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На них Кім і п'ятирічна Норт позують в схожих позах на чорному тлі, стоячи на стільцях. Старша Кардашьян вибрала для зйомки білу міні-сукню в білизняному стилі, а Норт красується в пишній сукні кавового кольору. До речі, зірка відмовилася від взуття і зображена босоніж.

Мамина копія: Кім Кардашьян зачарувала фотосесією з дочкою

Фото: Кім Кардашьян та Норт (instagram.com/kimkardashian)

Мама і дочка роблять кумедні жести і мило обіймаються. При цьому ідеї виходили від малятка Норт.

"Я і моя найкраща подруга! Норт прийшла провідати мене на знімальному майданчику і сказала: "Мама, зробимо фотосесію разом — тільки я і ти". Я слідувала її вказівкам і повторювала пози. Завжди мріяла про дочку. Вона ідеальна!"— поділилася Кім.

Мамина копія: Кім Кардашьян зачарувала фотосесією з дочкою

Фото: Кім Кардашьян та Норт (instagram.com/kimkardashian)

Підписникам дуже сподобалися подібні фото Кардашьян з донею, також вони зазначили, що мама і дочка разюче схожі.

Мамина копія: Кім Кардашьян зачарувала фотосесією з дочкоюФото: Кім Кардашьян та Норт (instagram.com/kimkardashian)

Судячи з усього, Норт дійсно пішла вся в маму - за словами телезнаменитості, дівчинка обожнює косметику і вимагає персональний набір засобів для макіяжу.

Крім Норт, Кім Кардашьян та відомий репер Каньє Уест виховують ще двох дітей - сина Сейнта і дочку Чикаго, народжену сурогатною матір'ю.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян показала унікальні backstage-кадри сімейної фотосесії до Різдва.

Нещодавно ми повідомляли про відзначення триріччя сина Кім Кардашьян та її чоловіка, репера Каньє Уеста. Пара незвично відзначила день народження Сейнта. Декількома фото з свята зіркова пара поділилася на своїй сторінці в Instagram.

До речі, Кім Кардашьян шокувала фото без білизни. На знімку селебріті позує у повністю прозорій сукні, з безліччю дрібних блискіток.

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