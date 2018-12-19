Мамина копия: Ким Кардашьян очаровала фотосессией с дочерью

Фото: Ким Кардашьян и Норт (instagram.com/kimkardashian)

Звезда назвала старшую дочку своей лучшей подругой

Американская звезда реалити-шоу и мама троих детей Ким Кардашьян порадовала поклонников очаровательной совместной фотосессией со старшей дочерью Норт. Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На них Ким и пятилетняя Норт позируют в похожих позах на черном фоне, стоя на стульях. Старшая Кардашьян выбрала для съемки белое мини-платье в бельевом стиле, а Норт красуется в пышном платьице кофейного цвета. К слову, звезда отказалась от обуви и запечатлена босиком.

Фото: Ким Кардашьян и Норт (instagram.com/kimkardashian)

Мама и дочь делают забавные жесты и мило обнимаются. При этом идеи исходили от малышки Норт.

"Я и моя лучшая подруга! Норт пришла навестить меня на съемочной площадке и сказала: "Мама, сделаем фотосессию вместе — только я и ты". Я следовала ее указаниям и повторяла позы. Всегда мечтала о дочери. Она идеальна!"— поделилась Ким.

Фото: Ким Кардашьян и Норт (instagram.com/kimkardashian)

Подписчикам очень понравились подобные фото Кардашьян с дочуркой, также они отметили, что мама и дочь поразительно похожи.

Фото: Ким Кардашьян и Норт (instagram.com/kimkardashian)

Судя по всему, Норт действительно пошла вся в маму - по словам телезнаменитости, девочка обожает косметику и требует персональный набор средств для макияжа.

Кроме Норт, Ким Кардашьян и известный рэпер Канье Уэст воспитывают еще двоих детей - сына Сэйнта и дочь Чикаго, рожденную суррогатной матерью.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала уникальные backstage-кадры семейной фотосессии к Рождеству.

Недавно мы сообщали о праздновании трехлетие сына Ким Кардашьян и ее мужа, рэпера Канье Уэста. Пара необычно отпраздновала день рождения Сэйнта. Несколькими фото с праздника звездная чета поделилась на своей странице в Instagram.

Кстати, Ким Кардашьян шокировала фото без белья. На снимке селебрити позирует в полностью прозрачном платье, со множеством мелких блесток.

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