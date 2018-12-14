Ким Кардашьян показала уникальные backstage-кадры семейной фотосессии к Рождеству

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

У звездной семьи Кардашьян есть свои милые семейные традиции, в преддверии рождественских праздников они устраивают фотосессию

Семья звезды Instagram-а и реалити-шоу Ким Кардашьян собралась для проведения ежегодной рождественской фотосессии. Самая инициативная из сестер — Ким, обычно выступает организатором этого события.

В stories Instagram знаменитая it-girl опубликовала пару кадров, предупредив своих фанатов о том, что она готовит большой сюрприз. Однако те, кто является ее поклонником, уже давно сразу поняли о чем идет речь — о семейной рождественской фотосессии.

Скриншот-видео из stories Instagram Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Одновременно с Ким ее сестра - 21-летняя Кайли Дженнер опубликовала на своей страничке в Instagram снимок из гримерной, на котором она, одетая в соблазнительное прозрачное платье со стразами, позирует фотографу. Также она в своих stories-Instagram показала макияж глаз. Прической Кайли стал высокий тугой хвост, оформленный прядью ее волос вместо резинки.

Фото: Кайли Дженнер в качестве праздничного платья предпочла полупрозрачный наряд (instagram.com/kyliejenner)

Сама Ким предпочла для съемок золотое облегающее мини-платье на тонких бретелях. Гламурный образ она дополнила ярким макияжем (на видео есть кадры со стилистом Марио Дедивановичем, который подготовил звезду к съемкам), мейкап был выполнен с помощью косметических продуктов из линейки KKW Makeup.

Ким Кардашьян в "золотом" образе (скриншот: instagram.com/kimkardashian)

Супруга Канье Уэста щедро поделилась закадровыми съемками с поклонниками, и рассказала о своих переживаниях, о том, что боится не справиться со сложной задачей — собрать всю семью в одно время в одном месте, однако, все прошло удачно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Ким Кардашьян решила опубликовать видеоотчеты со своих тренировок. Звездный тренер Мелисса Алькантра показала с помощью каких упражнений тренирует звезду реалити-шоу, и на какие зоны делает акцент.

Недавно мы сообщали о праздновании трехлетие сына Ким Кардашьян и ее мужа, рэпера Канье Уэста. Пара необычно отпраздновала день рождения Сэйнта. Несколькими фото с праздника звездная чета поделилась на своей странице в Instagram.

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