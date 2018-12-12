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В стиле Тарзана: Ким Кардашьян и Канье Уэст отпраздновали день рождения сына

Lite » Звезды 12.12.2018 - 14:27
В стиле Тарзана: Ким Кардашьян и Канье Уэст отпраздновали день рождения сына
Фото: Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми (instagram.com/kimkardashian)

Знаменитые сестры Кардашьян устроили малышам тематическую вечеринку

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж, рэпер Канье Уэст ярко отпраздновали день рождения своего сына Сэйнта - малышу исполнилось три года. Несколькими снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

По традиции Ким ее сестра Кортни устроили совместную вечеринку для своих сыновей, поскольку их дни рождения близки по датам. так, Сэйнт родился 5 декабря, а его кузен Рейн, сын Кортни - 14 декабря, только на год раньше.

В стиле Тарзана: Ким Кардашьян и Канье Уэст отпраздновали день рождения сына

Фото: Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми (instagram.com/kimkardashian)

Праздник обычно организовывается по мотивам какой-то сказки или фильма - к примеру, в прошлом году это была "Корпорация монстров". На этот раз Ким и Кортни вдохновились приключениями Тарзана.

В стиле Тарзана: Ким Кардашьян и Канье Уэст отпраздновали день рождения сына

Фото: Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми (instagram.com/kimkardashian)

"Мальчики одержимы Тарзаном. В моем доме появились джунгли, где проходит вечеринка по мотивам истории Тарзана",— поделилась Ким в соцсети.

На семейном фото звездные родители позируют со всеми тремя своими детьми - Норт, Сэйнтом и младшей дочерью Чикаго, которую родила суррогатная мать. 

Напомним, Хлое Кардашьян похвасталась стройной фигурой в купальнике через восемь месяцев после родов.

Кстати, старшая из сестер американского звездного семейства Кардашьян Кортни стала главной героиней обложки январского номера мексиканского глянца GQ. Таким образом звезда, которой в следующем году исполнится 40 лет, хочет доказать, что можно выглядеть красиво в любом возрасте.

Мы также писали о том, что Ким Кардашьян похвасталась своими формами на откровенном фото топлес.

Видео: РБК-Украина

 

Юная дочь Синди Кроуфорд стала моделью года Хлое Кардашьян похвасталась стройной фигурой после родов
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