Мамина квіточка: Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями

Співачка побажала всім добре відпочити на свята
Джамала - не тільки популярна і успішна співачка, а ще й щаслива і кохана дружина і мати. Зовсім нещодавно, 26 квітня артистка відсвяткувала другу річницю шлюбу з чоловіком Бекіром Сулеймановим і в честь святкової дати опублікувала цілий фотоальбом з весілля, яке проходило в кримсько-татарських традиціях. Пара виховує синочка Еміра-Рахмана, якому в березні виповнився рік. Днями знаменитість зводила малюка помилуватися на квітучі магнолії в Києві.
На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала милі фото з синочком на тлі буяючих фарбами дерев. Артистка одягнена в жовту водолазку і джинсовий комбінезон, а Емір-Рахман - у сині штанці з малюнками та блакитну кофтинку. На одному зі знімків співачка тримає сина на руках і щасливо посміхається в об'єктив, на іншому ж хлопчик стоїть біля ніг мами.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" - побажала шанувальникам виконавиця.
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)
Фолловери зворушилися і залишили багато розчулених коментарів.
Нагадаємо, раніше Джамала умилила зворушливими кадрами з чоловіком і сином.
Також Джамала опублікувала умиротворене, надихаюче фото і поділилася філософськими думками про щастя і його прояви в дрібницях.