Мамина квіточка: Джамала з сином помилувалися квітучими магноліями

Джамала - не тільки популярна і успішна співачка, а ще й щаслива і кохана дружина і мати. Зовсім нещодавно, 26 квітня артистка відсвяткувала другу річницю шлюбу з чоловіком Бекіром Сулеймановим і в честь святкової дати опублікувала цілий фотоальбом з весілля, яке проходило в кримсько-татарських традиціях. Пара виховує синочка Еміра-Рахмана, якому в березні виповнився рік. Днями знаменитість зводила малюка помилуватися на квітучі магнолії в Києві.

На своїй сторінці в Instagram Джамала опублікувала милі фото з синочком на тлі буяючих фарбами дерев. Артистка одягнена в жовту водолазку і джинсовий комбінезон, а Емір-Рахман - у сині штанці з малюнками та блакитну кофтинку. На одному зі знімків співачка тримає сина на руках і щасливо посміхається в об'єктив, на іншому ж хлопчик стоїть біля ніг мами.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" - побажала шанувальникам виконавиця.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери зворушилися і залишили багато розчулених коментарів.

"Джа, ви вдвох прекрасні! З прийдешніми святами вас! І звідки у вас цейбомбезний комбез? Це укр дизайнер?:)"

"Ви така щаслива ! най так буде завше"

"Боже, які ви прекрасні сонечка"

"Дуже гарно"

"Лук вам йде дуже. Синочок принадність"

"Мамина квіточка"

"Чарівна"

"Бозі яка милота"

"Який гарненький"

Нагадаємо, раніше Джамала умилила зворушливими кадрами з чоловіком і сином.

Також Джамала опублікувала умиротворене, надихаюче фото і поділилася філософськими думками про щастя і його прояви в дрібницях.