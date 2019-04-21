Сімейний вікенд: Джамала зворушила трепетними кадрами з чоловіком і сином

Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка провела прекрасний час з самими близькими

Українська співачка Джамала хоч і зізнається, що вона сувора мама, але душі не чує в своєму однорічному синочку Еміру-Рахману, нудьгує без нього і намагається якомога можна більше часу проводити з малюком. Артистка не приховує, що дуже хоче, щоб хлопчик нею пишався, і все для цього робить. Зірка також з радістю ділиться з шанувальниками щасливими сімейними моментами. Так, вона показала душевні кадри з чоловіком і сином, опублікувавши фото і відео в Instagram.

Джамала з сім'єю побувала на весняному фестивалі "Кураж базар". Вона вийшла в люди у квітчастій, яскравій сукні-халаті, темних джинсах по фігурі і зручних кросівках. Свій повсякденний оригінальний лук співачка доповнила містким чорним рюкзаком.

Вона веселилась і танцював під музику з Еміром-Рахманом на руках. А турботливим тато завбачливо спостерігав, щоб спритний малюк не впав, жваво бігаючи по доріжках та алеях. Крім того, доброзичливий хлопчик кокетував з дівчинкою, яка із зацікавленням спостерігала за малюком і його зірковою мамою. Вражень у дитини було море!

Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На щасливому спільному знімку Джамала, Бекір Сулейманов і Емір-Рахман весело посміхалися – сімейний вікенд вдався на славу!

Раніше Джамала показала екстравагантний і сміливий образ на червоній доріжці премії "Золота Жар-птиця 2019", яка відбулась у п'ятницю, 18 квітня в київському Палаці "Україна".

Раніше Джамала опублікувала умиротворене, надихаюче фото і поділилася філософськими думками про щастя і його прояви в дрібницях.