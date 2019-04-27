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Мамин цветочек: Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями


Певица пожелала всем хорошо отдохнуть на праздниках

Джамала - не только популярная и успешная певица, а еще и счастливая и любимая жена и мать. Совсем недавно, 26 апреля артистка отпраздновала вторую годовщину брака с супругом Бекиром Сулеймановым и в честь праздничной даты опубликовала целый фотоальбом со свадьбы, которая проходила в крымско-татарских традициях. Пара воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнился годик. На днях знаменитость сводила малыша полюбоваться на цветущие магнолии в Киеве.

На своей странице в Instagram Джамала опубликовала милые фото с сыночком на фоне буяющих красками деревьев. Артистка одета в желтую водолазку и джинсовый комбинезон, а Эмир-Рахман - в синие штанишки с рисунками и голубую кофточку. На одном из снимком певица держит сына на руках и счастливо улыбается в объектив, на другом же мальчик стоит у ног мамы.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" - пожелала поклонникам исполнительница.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры растрогались и оставили множество умиленных комментариев.

  • "Джа, ви вдвох прекрасні! З прийдешніми святами вас! І звідки у вас цейбомбезний комбез? Це укр дизайнер?:)"
  • "Ви така щаслива ! най так буде завше"
  • "Боже, какие вы прекрасные солнышки"
  • "Очень красиво"
  • "Лук вам идёт очень. Сынишка прелесть"
  • "Мамин цветочек"
  • "Чарівна"
  • "Бозе яка милота"
  • "Який гарненький"

Напомним, ранее Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном

Также Джамала опубликовала умиротворенное, вдохновляющее фото и поделилась философскими мыслями о счастье и его проявлениях в мелочах.

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