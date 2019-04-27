Мамин цветочек: Джамала с сыном полюбовались цветущими магнолиями

Джамала - не только популярная и успешная певица, а еще и счастливая и любимая жена и мать. Совсем недавно, 26 апреля артистка отпраздновала вторую годовщину брака с супругом Бекиром Сулеймановым и в честь праздничной даты опубликовала целый фотоальбом со свадьбы, которая проходила в крымско-татарских традициях. Пара воспитывает сыночка Эмира-Рахмана, которому в марте исполнился годик. На днях знаменитость сводила малыша полюбоваться на цветущие магнолии в Киеве.

На своей странице в Instagram Джамала опубликовала милые фото с сыночком на фоне буяющих красками деревьев. Артистка одета в желтую водолазку и джинсовый комбинезон, а Эмир-Рахман - в синие штанишки с рисунками и голубую кофточку. На одном из снимком певица держит сына на руках и счастливо улыбается в объектив, на другом же мальчик стоит у ног мамы.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

"Вітаю всіх з довгоочікуваними вихідними. Проведіть час з рідними та гарно відпочиньте!" - пожелала поклонникам исполнительница.

Фото: Джамала с сыном (instagram.com/jamalajaaa)

Фолловеры растрогались и оставили множество умиленных комментариев.

"Джа, ви вдвох прекрасні! З прийдешніми святами вас! І звідки у вас цейбомбезний комбез? Це укр дизайнер?:)"

"Ви така щаслива ! най так буде завше"

"Боже, какие вы прекрасные солнышки"

"Очень красиво"

"Лук вам идёт очень. Сынишка прелесть"

"Мамин цветочек"

"Чарівна"

"Бозе яка милота"

"Який гарненький"

Напомним, ранее Джамала умилила трогательными кадрами с мужем и сыном.

Также Джамала опубликовала умиротворенное, вдохновляющее фото и поделилась философскими мыслями о счастье и его проявлениях в мелочах.