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"Малюк просить": Сергій Бабкін розповів, де його дружина годує малюка грудьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.11.2019 - 12:21
"Малюк просить": Сергій Бабкін розповів, де його дружина годує малюка грудьми
Сніжана і Сергій Бабині (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Артист висловився з приводу актуального в сучасному суспільстві питання

Популярний український співак та актор Сергій Бабкін, який виступить на шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповів про своє ставлення до грудного вигодовування в публічних місцях. Зазначимо, що популярний український співак в четвертий раз став батьком цього літа! Його дружина Сніжана народила мальчика18 червня.

Відомий музикант розповів про своє ставлення до важливого питання годування немовлят грудьми у різних місцях України та світу. Наразі для родини Сергія Бабкіна це питання є на часі, адже разом із дружиною вони виховують найменшого 5-місячного сина Єлисея.

"Я буду казати на прикладах. Наприклад, ми з малюком їдемо в експресі – вона сяде, підніме футболку і годуватиме, чи в аеропорту біля гейту, коли чекаємо і треба погодувати малюка. В таксі, чи гуляємо парком – сіла на лавочку і погодувала. Тому що це нормально – малюк просить молока. Так, по вулиці йти, годувати, такого вона не робить", – поділився Сергій Бабкін в інтерв'ю журналістам каналу "Україна".

&quot;Малюк просить&quot;: Сергій Бабкін розповів, де його дружина годує малюка грудьми

&quot;Малюк просить&quot;: Сергій Бабкін розповів, де його дружина годує малюка грудьми

Сніжана Бабкіна з дітьми (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Артист пояснює – для цього вони з дружиною свідомо обирають зручні місця:

"Це не публічно, ми обираємо місце, де нема чи не так багато людей, де можна відвернутися і погодувати", – розповів артист.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Бабкін розчулив мережа подарунком для коханої дружини. Співак опублікував веселе сонячне фото.

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Новини України семьяСергій БабкінСнежана Бабкина
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