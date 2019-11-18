Дуже схожі: Сніжана Бабкіна зворушила душевним фото синочка з прабабусею

Сергій та Сніжана Бабині з дітьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Дружина Сергія Бабкіна показала три покоління сім'ї на одному фото

Сергій та Сніжана Бабині п'ять місяців тому стали щасливими багатодітними батьками. У пари народився синочок Єлисей, а також вони виховують сина Артура і доньку Веселіну. Дружна сім'я звикла проводити час разом у своєму приватному будинку в Харкові. А також із задоволенням подорожувати. Так, малюк Єлисей вже встиг відпочити в Італії, а також побувати з татом на гастролях. Зворушливі сімейні кадри завжди викликають непідробний інтерес у шанувальників Бабкіних. Так, Сніжана опублікувала душевне фото чоловіка, маленького синочка і його прабабусі.

На знімку зображена бабуся Бабкіної, якій виповнилося 85 років, а також іменинник Єлисей, якому всього п'ять місяців. Тато тримає хлопчика на руках і весело грає з ним, а прабабуся малюка з любов'ю і розчулено дивиться на нього.

"В гостях у моєї бабусі. Зустріч нашої самої старшої в сім'ї і нашого самого молодшенького. Бабусі 85, Єлисею сьогодні 5. Люблю Вас!" - написала вона.

Сергій Бабкін з сином і бабусею (instagram.com/snezhana_babkina)

Шанувальників до глибини душі зворушила зустріч поколінь, відображена на фото. Вони побачили на знімку справжнє сімейне щастя і побажали бабусі довгих років життя. Також підписники Сніжани задзначили, що вона дуже схожа на родичку зовні.

Це щастя

Це супер. Наші бабуленьки найкращі

Просто круті! Бабусі довгих років життя!

Це дуже зворушливо

Це дорогого коштує. Здоров'я бабусі! А маляті - радості

Яке це щастя коли ще є бабусі! Здоров'я вам і вашій родині

Яке ж це щастя, бачити старше і молодше покоління! Це фото дорогого коштує! Многая літа!

Гарна бабуся! Всіх благ і здоров'я вашої сім'ї!

Здоров'я і щастя всім членам сім'ї, Ви дуже схожі на бабусю

У вас з бабусею дуже схожі риси обличчя!

Затишне фото, скільки в ньому всього

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна показала романтичні фото з чоловіком з сімейного архіву.