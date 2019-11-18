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Дуже схожі: Сніжана Бабкіна зворушила душевним фото синочка з прабабусею

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 17:15
Дуже схожі: Сніжана Бабкіна зворушила душевним фото синочка з прабабусею
Сергій та Сніжана Бабині з дітьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Дружина Сергія Бабкіна показала три покоління сім'ї на одному фото

Сергій та Сніжана Бабині п'ять місяців тому стали щасливими багатодітними батьками. У пари народився синочок Єлисей, а також вони виховують сина Артура і доньку Веселіну. Дружна сім'я звикла проводити час разом у своєму приватному будинку в Харкові. А також із задоволенням подорожувати. Так, малюк Єлисей вже встиг відпочити в Італії, а також побувати з татом на гастролях. Зворушливі сімейні кадри завжди викликають непідробний інтерес у шанувальників Бабкіних. Так, Сніжана опублікувала душевне фото чоловіка, маленького синочка і його прабабусі.

На знімку зображена бабуся Бабкіної, якій виповнилося 85 років, а також іменинник Єлисей, якому всього п'ять місяців. Тато тримає хлопчика на руках і весело грає з ним, а прабабуся малюка з любов'ю і розчулено дивиться на нього.

"В гостях у моєї бабусі. Зустріч нашої самої старшої в сім'ї і нашого самого молодшенького. Бабусі 85, Єлисею сьогодні 5. Люблю Вас!" - написала вона.

Дуже схожі: Сніжана Бабкіна зворушила душевним фото синочка з прабабусею

Сергій Бабкін з сином і бабусею (instagram.com/snezhana_babkina)

Шанувальників до глибини душі зворушила зустріч поколінь, відображена на фото. Вони побачили на знімку справжнє сімейне щастя і побажали бабусі довгих років життя. Також підписники Сніжани задзначили, що вона дуже схожа на родичку зовні.

  • Це щастя
  • Це супер. Наші бабуленьки найкращі
  • Просто круті! Бабусі довгих років життя!
  • Це дуже зворушливо
  • Це дорогого коштує. Здоров'я бабусі! А маляті - радості
  • Яке це щастя коли ще є бабусі! Здоров'я вам і вашій родині
  • Яке ж це щастя, бачити старше і молодше покоління! Це фото дорогого коштує! Многая літа!
  • Гарна бабуся! Всіх благ і здоров'я вашої сім'ї!
  • Здоров'я і щастя всім членам сім'ї, Ви дуже схожі на бабусю
  • У вас з бабусею дуже схожі риси обличчя!
  • Затишне фото, скільки в ньому всього

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна показала романтичні фото з чоловіком з сімейного архіву.

Крутий тато! Сергій Бабкін зворушив щасливою прогулянкою з маленьким синочком "Супер-ідеальна дитина": Сніжана Бабкіна розповіла про маленького сина
Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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