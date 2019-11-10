"Перехопило дихання": Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини

Співак опублікував веселе сонячне фото
Сергій Бабкін намагається радувати своїх рідних і близьких з приводу і без. Він зізнається, що дружина Сніжана – його муза, друг, близька людина, якій можна довіритися у всьому, а меленький синок Єлісей вже встиг стати відданим шанувальником папи і першим "оцінює" його нові творіння. Музикант обожнює прогулянки з хлопчиком і не приховує свого щастя від такого проведення часу. Про кохану дівчину артист теж не забуває і радує їй приємними сюрпризами. Наприклад, на новому фото в Instagram Сергій зображений з величезним букетом сонячним хризантем в руках.
Співак позує в стильній кепці і щасливо посміхається прямо в об'єктив. Він підморгує одним оком і демонструє прекрасний настрій на камеру.
"Трохи сонечка Вам в стрічку! Як ваш вихідний? У мене дуже активний!" - зізнався артист.
Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)
У сторіз його дружини Сніжани Сергій з букетом в руках прочитав для неї оригінальний смішний вірш, перш ніж віддати приємний презент.
"Це – хризантеми! Осінь настала, падають листи, і ніхто не треба, окрім ти!" - заявив музикант в камеру.
"Кохання ненавмисно наскочить", - підписала Сніжана фото на сторінці чоловіка.
Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)
Підписники Сергія прийшли у захват від його уміння красиво дарувати подарунки і радувати кохану приємними сюрпризами.
Скріншот коментарів
Раніше Сніжана Бабкіна опублікувала унікальні ексклюзивні фото з сімейного альбому з Сергієм Бабкіним.