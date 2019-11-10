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"Перехопило дихання": Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.11.2019 - 14:12
"Перехопило дихання": Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини
Сніжана і Сергій Бабині (фото: instagram.com/babkin_official)

Співак опублікував веселе сонячне фото

Сергій Бабкін намагається радувати своїх рідних і близьких з приводу і без. Він зізнається, що дружина Сніжана – його муза, друг, близька людина, якій можна довіритися у всьому, а меленький синок Єлісей вже встиг стати відданим шанувальником папи і першим "оцінює" його нові творіння. Музикант обожнює прогулянки з хлопчиком і не приховує свого щастя від такого проведення часу. Про кохану дівчину артист теж не забуває і радує їй приємними сюрпризами. Наприклад, на новому фото в Instagram Сергій зображений з величезним букетом сонячним хризантем в руках.

Співак позує в стильній кепці і щасливо посміхається прямо в об'єктив. Він підморгує одним оком і демонструє прекрасний настрій на камеру.

"Трохи сонечка Вам в стрічку! Як ваш вихідний? У мене дуже активний!" - зізнався артист.

&quot;Перехопило дихання&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

У сторіз його дружини Сніжани Сергій з букетом в руках прочитав для неї оригінальний смішний вірш, перш ніж віддати приємний презент.

"Це – хризантеми! Осінь настала, падають листи, і ніхто не треба, окрім ти!" - заявив музикант в камеру.

"Кохання ненавмисно наскочить", - підписала Сніжана фото на сторінці чоловіка.

&quot;Перехопило дихання&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини

&quot;Перехопило дихання&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Підписники Сергія прийшли у захват від його уміння красиво дарувати подарунки і радувати кохану приємними сюрпризами.

  • Хризантеми справжні і щирі квіти. Перехопило подих. І посміхнувся. Який чоловік – такий і букет!
  • Все красиво: і чоловік, і букет коханій. Ви дуже гарна пара зі Сніжаною та гарна сім'я. Дай Бог нашому суспільству і вам таких сімей побільше
  • Просто прекрасний! Два сонця на одному фото
  • Здорово! Дивишся на фото і запах відчуваєш
  • Милаха

&quot;Перехопило дихання&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини

&quot;Перехопило дихання&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу подарунком для коханої дружини

Скріншот коментарів

Раніше Сніжана Бабкіна опублікувала унікальні ексклюзивні фото з сімейного альбому з Сергієм Бабкіним.

"Блакитнооке щастя": Сергій та Сніжана Бабини душевно привітали сина-іменинника "Супер-ідеальна дитина": Сніжана Бабкіна розповіла про маленького сина
Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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