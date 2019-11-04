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"Блакитнооке щастя": Сергій та Сніжана Бабини душевно привітали сина-іменинника

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.11.2019 - 13:54
"Блакитнооке щастя": Сергій та Сніжана Бабини душевно привітали сина-іменинника
Сергій та Сніжана Бабині з дітьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Старшому синові зіркової пари виповнилося 13 років

Сергій та Сніжана Бабині – багатодітні батьки. Вони виховують сина Артура, дочку Веселину і маленького Єлисея. Сім'я завжди знаходить можливість весело провести час, а між батьками і дітьми панують довірчі близькі стосунки. Так, 4 листопада старшому синові артиста виповнилося 13 років. За такого приводу його зірковий тато і мама залишили для хлопчика зворушливі поздоровлення в Instagram.

Сніжана опублікувала знімок з сином-красенем і залишила підпис-привітання і назвала хлопчика "блакитнооким щастям". До речі, він дуже схожий зовні на маму.

"Хэпібездний ранок! Улюблений мій, Король Артур! Артур Бабкін, тобі 13 років! Люблю тебе безмежно! Ти - моє блакитнооке щастя!" - написала Сніжана.

&quot;Блакитнооке щастя&quot;: Сергій та Сніжана Бабини душевно привітали сина-іменинника

Сніжана Бабкіна з сином Артуром (instagram.com/snezhana_babkina)

Сергій записав звернення до Артура і залишив його в сторіз.

"Моєму синочку сьогодні 13 років, моєму королю Артуру. Дорогий мій. Будь здоровим, щасливим, я з тобою поряд. Сьогоднішній заплив я присвячую тобі!" - повідомив Сергій, занурившись в купіль, розташовану на вулиці.

Слід сказати, що артист звик вставати рано вранці, вирушати на пробіжку і купатися у відкритому басейні в одному з харківських парків.

&quot;Блакитнооке щастя&quot;: Сергій та Сніжана Бабини душевно привітали сина-іменинника

Сергій Бабкін привітав сина Артура (Фото: instagram.com/babkin_official)

В коментарях до посту Сніжани фолловери приєдналися до привітань Артура і залишили для нього теплі слова.

  • Вітаємо! Синок дуже схожий на вас, ви дуже гарна, і синок. Ці блакитні,небесного кольору очі просто зачаровують
  • Вітаю вас! Бажаю Артуру безмежного щастя, успіхів і здійснення бажань!
  • Схожі так... Син - це чудово..... Вітаю!
  • Безмежного щастя красунчику
  • Вітаю красиву і світлу молоду людину! Нехай його життя буде наповнена барвами кохання і щастя! Дуже на вас схожа!
  • Мамина копія! З Днем Народження!

Скріншот коментарів

Раніше Сніжана Бабкіна розповіла про маленького сина Єлисея. Хлопчик виявився дуже слухняною дитиною.

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Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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