Топ-10 самых ожидаемых сериалов июля, которые нельзя пропустить

В этом году месяц июль особенно богат премьерами крутых сериалов. На кинорынок выходят как совершенно новые истории, так и продолжение культовых лент.

РБК-Украина (проект Styler) собрал для вас самые лучшие сериалы этого месяца, которые украсят ваши вечера.

Королева змей

12 июля продолжается увлекательная история Екатерины Медичи во 2 сезоне сериала "Королева змей". На этот раз мы погрузимся в водоворот мятежей, войн и политических интриг, окружающих юную Екатерину, выданную замуж за будущего короля Франции Генриха II.

Несмотря на давление и враждебность двора, Екатерина не сдается. Ее главная цель - родить наследника престола, но судьба обращается против нее, делая эту задачу почти невыполнимой.

Викинги: Вальхалла

11 июля вас ждет премьера 3 сезона эпического спин-оффа "Викинги: Вальхалла". В этот раз сюжет будет разворачиваться через столетие после событий оригинального сериала, перенося зрителей в эпоху упадка морских воинов.

Вас ждет знакомство с новым поколением скандинавских героев, которые бросят вызов судьбе и примут участие в жестоких битвах, политических интригах и удивительных приключениях. Сезон обещает быть не менее зрелищным и эмоциональным, чем предшественник.

Декамерон

25 июля появится "Декамерон", новый сериал, обещающий быть не похожим ни на что, что мы видели раньше. Эта историческая драма погрузит вас в жестокий и увлекательный мир 14 века, где свирепствует Черная смерть.

Аристократы и их слуги постараются уйти от эпидемии, прячась в роскошном имении. Сначала их дни полны оргий и пьянок, но со временем разврат сменяется жестокой борьбой за выживание.

Кобра Кай

8 июля выходит первая часть последнего 6 сезона впечатляющего сериала "Кобра Кай". Мы погрузимся в эпическое завершение истории о противостоянии двух карате школ - "Кобры Кай" и "Miyagi-Do". Героев ожидают новые испытания, как на татами, так и за его пределами.

Сценаристы обещают много неожиданных поворотов сюжета, которые удивят даже самых преданных фанатов. 6 сезон будет полон эмоций - от смеха до слез.

Император Оушен-Парка

14 июля состоится премьера сериала "Император Оушен-Парка". Он основан на одноименном романе Стивена Л. Картера. В центре сюжета - профессор права Телкотт Гарленд, чья спокойная жизнь переворачивается с ног на голову после смерти его отца, почтенного судьи Оливера Гарленда.

Обстоятельства смерти судьи кажутся подозрительными, и Телкотт решает расследовать это дело. Вместе с журналисткой Мерая они раскрывают темные тайны из жизни судьи, связанные с грязными политическими играми местных чиновников.

Токийские аферисты

25 июля выйдет на экраны новый криминальный сериал "Токийские аферисты". Главные герои - группа мошенников из Токио, борющихся с стремительным ростом цен на недвижимость. Отчаявшиеся и разъяренные, они разрабатывают дерзкий план, чтобы обмануть систему и завладеть 10 миллиардами иен, что приведет их к опасному миру темных тайн, коррупции и мошенничества.

Леди в озере

19 июля появится минисериал "Леди в озере", основанный на одноименном романе Лоры Липпман. Медди Шварц кажется образцовой домохозяйкой со счастливой жизнью в Балтиморе 1960-х годов. Однако все меняется, когда она внезапно решает стать журналисткой-расследователем.

Ее первой задачей становится расследование исчезновения молодой еврейской девочки Тесси, которое оказывается связанным с убийством темнокожей барменши Клео. Резонансные преступления увлекают все внимание Мэдди, ставя под угрозу ее жизнь и жизнь ее близких.

Женщины в голубом

31 июля выходит новый драматический сериал "Женщины в голубом". Он повествует об истории четырех женщин, которые в 1970-х годах становятся первыми полицейскими в консервативном мексиканском обществе.

Им приходится бороться с жестоким сопротивлением со стороны мужчин-коллег, которые не верят, что женщины способны выполнять эту работу. А наибольшей проблемой для них становится неожиданное публичное расследование, бросающее тень на их работу.

Санни

10 июля появится новый драматический сериал "Санни". Жизнь Сьюзи, американки, живущей в японском городе Киото, раз и навсегда меняется после ужасающей авиакатастрофы, в которой погибают ее муж и сын. Единственным утешением становится для нее Санни, робот-помощник, которого разработала компания ее мужа.

Сначала Сьюзи относится к работе с недоверием, ведь он постоянно напоминает ей о трагедии. Несмотря на это, вместе они будут искать ответы на вопрос об авиакатастрофе, которая оказывается не такой простой, как кажется на первый взгляд.

Те, кто вскоре умрут

1 июля появится новый исторический сериал "Те, кто вскоре умрут". Действие сериала разворачивается в Древнем Риме II века, где гладиаторские бои являются не просто спортом, но и жестокой реальностью, объединяющей людей из разных слоев общества.

В центре сюжета - переплетенные истории гладиаторов, политиков и других римлян, чьи жизни тесно связаны с гладиаторской ареной.