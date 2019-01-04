ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 18:43
Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча з чоловіком насолоджується теплом на райському острові

Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом з коханим чоловіком і колегою Юрієм Горбуновим послідувала прикладу багатьох українських зірок і вирушила позасмагати і поплавати в теплій воді в жарких краях. Пара вже поділилася з шанувальниками першими кадрами з райського острова Маврикій, а Катю навіть встигли запідозрити в тому, що вона знову вагітна. Реагувати на припущення вона не стала, зате виклала нове яскраве фото в своєму Instagram.

На ефектному селфі Осадча позує на тлі яскраво-бірюзової води в солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах. При цьому ведуча відмовилася від косметики на час відпочинку і зображена без макіяжу - що для неї, втім, не рідкість.

"Відпустка, капелюх, я", - лаконічно підписала знімок знаменитість.

Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Кадр зроблений лише по груди, тому побачити фігуру зірки в купальнику і підтвердити або ж спростувати чутки про її вагітність не представляється можливим.

Шанувальники засипали Осадчу компліментами і побажали їй відмінного відпочинку.

"Гарного відпочинку вам і вашій родині", "Клас. Ви на о. Маврикій? Дуже схоже. Гарного відпочинку!", "Сонячна Катя ловити сонячні промінчики...", "Чарівна...", "Така прекрасна", "Неймовірно гарна. Чудового відпочинку", "Чудова", "Така сонячна. Гарного відпочинку!", "Настільки заслужена перезавантаження!" - відзначили фоловери в коментарях.

Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з МаврикіяБез макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія

Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з МаврикіяБез макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Катя також показала кілька кадрів в сторіз - наприклад, як в океані купають коней, а також вид зі свого номера.

Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з МаврикіяБез макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія

Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з МаврикіяБез макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала сімейний відпочинок в Лондоні з бабусею, братом і батьками.

Ми також повідомляли, що голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс захопила обоазом у сукні-вишиванці на відпочинку. Зірка разом з чоловіком і дітьми розслабляється на Кубі.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)

Michelle Andrade поділилася яскравими знімками з Іспанії "Краще, ніж у Кім": Настя Каменських біля басейну вразила спокусливими формами
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновотдыхведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся