Без макіяжу і в купальнику: Осадча поділилася фото з Маврикія

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча з чоловіком насолоджується теплом на райському острові

Популярна українська телеведуча Катя Осадча разом з коханим чоловіком і колегою Юрієм Горбуновим послідувала прикладу багатьох українських зірок і вирушила позасмагати і поплавати в теплій воді в жарких краях. Пара вже поділилася з шанувальниками першими кадрами з райського острова Маврикій, а Катю навіть встигли запідозрити в тому, що вона знову вагітна. Реагувати на припущення вона не стала, зате виклала нове яскраве фото в своєму Instagram.

На ефектному селфі Осадча позує на тлі яскраво-бірюзової води в солом'яному капелюсі і сонцезахисних окулярах. При цьому ведуча відмовилася від косметики на час відпочинку і зображена без макіяжу - що для неї, втім, не рідкість.

"Відпустка, капелюх, я", - лаконічно підписала знімок знаменитість.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Кадр зроблений лише по груди, тому побачити фігуру зірки в купальнику і підтвердити або ж спростувати чутки про її вагітність не представляється можливим.

Шанувальники засипали Осадчу компліментами і побажали їй відмінного відпочинку.

"Гарного відпочинку вам і вашій родині", "Клас. Ви на о. Маврикій? Дуже схоже. Гарного відпочинку!", "Сонячна Катя ловити сонячні промінчики...", "Чарівна...", "Така прекрасна", "Неймовірно гарна. Чудового відпочинку", "Чудова", "Така сонячна. Гарного відпочинку!", "Настільки заслужена перезавантаження!" - відзначили фоловери в коментарях.

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Катя також показала кілька кадрів в сторіз - наприклад, як в океані купають коней, а також вид зі свого номера.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала сімейний відпочинок в Лондоні з бабусею, братом і батьками.

Ми також повідомляли, що голлівудська актриса Кетрін Зета-Джонс захопила обоазом у сукні-вишиванці на відпочинку. Зірка разом з чоловіком і дітьми розслабляється на Кубі.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)