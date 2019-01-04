Без макияжа и в купальнике: Осадчая поделилась фото с Маврикия

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая с мужем наслаждается теплом на райском острове

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с любимым мужем и коллегой Юрием Горбуновым последовала примеру многих украинских звезд и отправилась позагорать и поплескаться в теплой воде в жарких краях. Пара уже поделилась с поклонниками первыми кадрами с райского острова Маврикий, а Катю даже успели заподозрить в том, что она снова беременна. Реагировать на предположения она не стала, зато выложила новое красочное фото в своем Instagram.

На эффектном селфи Осадчая позирует на фоне ярко-бирюзовой воды в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. При этом ведущая отказалась от косметики на время отдыха и запечатлена без макияжа - что для нее, впрочем, не редкость.

"Отпуск, шляпа, я", - лаконично подписала снимок знаменитость.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Кадр сделан лишь по грудь, поэтому увидеть фигуру звезды в купальнике и подтвердить или же опровергнуть слухи о ее беременности не представляется возможным.

Поклонники засыпали Осадчую комплиментами и пожелали ей отличного отдыха.

"Хорошего отдыха вам и вашей семье", "Класс. Вы на о.Маврикий? Очень похоже. Хорошего отдыха!", "Сонячна Катя ловить сонячні промінчики...", "Волшебная...", "Такая прекрасная", "Неймовірно гарна. Чудового відпочинку", "Восхитительная", "Такая солнечная. Хорошего отдыха!", "Столь заслуженная перезагрузка!" - отметили фолловеры в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Катя также показала несколько кадров в сториз - например, как в океане купают лошадей, а также вид из своего номера.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Напомним, внучка Софии Ротару Соня Евдокименко показала семейный отдых в Лондоне с бабушкой, братом и родителями.

Мы также сообщали, что голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс восхитила образом в платье-вышиванке на отдыхе. Звезда вместе с мужем и детьми расслабляется на Кубе.

Лав-стори Кати Осадчей и Юрия Горбунова (видео РБК-Украина)