Внучка Софии Ротару показала семейный отдых в Лондоне

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Соня Евдокименко поделилась трогательными семейными фотографиями

Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко рассекретила, где их семья провела первые дни 2019 года. Как оказалось, они решили посетить столицу Великобритании Лондон. Милые семейные фото 17-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Соня, которая уже довольно успешна в сфере моделинга, а также начала карьеру певицы, показала несколько снимков, сделанных в разных местах города.

На них она запечатлена со своим 25-летним братом Анатолием и знаменитой бабушкой. Троица позировала на фоне парка развлечений Winter Wonderland, что находится в Гайд-парке в Лондоне. София Ротару была в стильном коричневом пальто и солнцезащитных очках, а Соня - в светлом пуховике.

Фото: (instagram.com/iamsofiaeve)

Евдокименко также показала фото, на котором Ротару стоит рядом с внуком, а также сыном Анатолием и невесткой Светланой. Все семейство выглядит очень счастливым.

Фото: (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, ранее София Ротару сильно разозлила россиян своим отказом выступать для оккупантов в Москве. Культовая украинская артистка решила не ехать на концерт "Песня года" в столицу Российской Федерации.

Мы также писали о том, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко выпустила свою первую песню "Unbreakble". Девушка решила пойти по стопам бабушки и попробовать себя в роли певицы.

Внучку с началом певческой карьеры одной из первых поздравила ее известная бабушка — София Ротару.

Видео: РБК-Украина