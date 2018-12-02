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"М1 Music Awards": список усіх переможців музичної премії

Lite » Зірки 02.12.2018 - 07:15
"М1 Music Awards": список усіх переможців музичної премії
Фото: колаж РБК-Україна

У Києві визначили володарів заповітних статуеток

У суботу, 1 грудня в Києві відбулася церемонія вручення премії "M1 Music Awards. 4 Seasons", де були визначені кращі діячі музичного мистецтва.

Пропонуємо вам ознайомитися з повним списком переможців.

Основні номінації

Внесок у розвиток національної музичної індустрії: Тіна Кароль

Прорив року: KAZKA

Хіт року: KAZKA – "Плакала"

Проект року: MONATIK і Надя Дорофєєва – "Глибоко"

Група року: Час і Скло

Співак року: Олег Винник

Співачка: Настя Каменських

Кліп року: Настя Каменських – #этомояночь

Альтернатива: The Hardkiss

Спеціальні нагороди

Dance Parade: MARUV & BUSIN – "Drunk groove"

Золотий грамофон: Мішель Андраде

Червона рута: Олександр Пономарьов

Фан-клуб року: шанувальники Тіни Кароль

Як повідомлялося раніше, Джамала захопила стильним чином на червоній доріжці "М1 Music Awards".

Також ми публікували фото зірок, які здивували своїми нарядами на "M1 Music Awards 2018".

До речі, Настя Каменських здивувала "голим" нарядом на "М1 Music Awards".

Відео: РБК-Україна

Каменських, Дорофєєва, Джамала: фото з червоної доріжки M1 Music Awards 2018 M1 Music Awards 2018: зірки на червоній доріжці (фото)
Новини України звездыM1 Music Awards 2018
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