M1 Music Awards 2018: зірки на червоній доріжці (фото)

Фото: (РБК-Україна/Колаж)

О 15:00 1 грудня стартувала червона доріжка української музичної церемонії нагородження

У суботу, 1 грудня, ввечері о 19:00 розпочнеться головна музична церемонія нагородження "M1 Music Awards 2018". Захід пройде в київському Палаці спорту, воно збере кращих представників музичної індустрії, а в 15:00 стартувала червона доріжка, на якій вже були помічені вітчизняні та зарубіжні яскраві представники шоу-бізнесу. Lite побував там і ми покажемо образи, які продемонстрували виконавці.

Так, першим по червоній доріжці пройшовся екзотичний красень-співак з Греції Андреас. Він постав перед об'єктивами фотографів в стильному чорному костюмі з монохромним білим геометричним орнаментом, його образ доповнив цікавий стайлінг волосся в тон наряду. Варто відзначити, що піджак був надітий прямо на голе тіло без сорочки.

Фото: співак Андреас (РБК, Віталій Носач)

Далі на доріжці фотографами були помічені провідні "M1 Music Award": ведуча музичного телеканалу "М1" Міла Єремєєва і майбутній "Холостяк" – український теле і радіо ведучий, а також реактор чоловічого журналу "XXL" Микита Добринін. Міла зупинила свій вибір на незвичайному брючному костюмі рожевого відтінку з космічним блискучим принтом з паєтками на одному рукаві i одній штанині. Костюм Єремеєвої виконаний з імітацією того, що жакет надітий тільки наполовину. Що ж до Микити, то він вирішив надіти традиційний для світських заходів смокінг, але з некласичної забарвленням – чорно-білим, з зображенням коней.

Фото: Микита Добринін і Міла Єремєєва(РБК, Віталій Носач)

Також на червоній доріжці "M 1" вже з'явився лідер і вокаліст українського гурту "Без обмежень" Сергій Тачинець. Він постав перед публікою у вбранні чорного кольору. Співак одягнув класичний піджак, светр-гольф і джинси в поєднанні з замшевим взуттям.

Фото: Сергій Тачинец (РБК, Віталій Носач)

Далі за Сергієм з'явився ще один співак Влад Ситник. Він не став "мудрувати" з вибором химерного одягу і вибрав для себе сірий костюм з бордовим гольфом, під костюм він підібрав класичні коричневі шкіряні туфлі з затемненими носами.

Фото: Влад Ситник (РБК, Віталій Носач)

Слідом за ним в класичному смокінгу з краваткою-метеликом "дефілював" український співак Ель Кравчук, пік популярності якого припав на кінець 90-х – початок 00-х.

Фото: Ель Кравчук (РБК, Віталій Носач)

Парад українських зірок в традиційних одягах розбавила епатажна світська левиця, телеведуча і актриса Севетлана Вольнова, яка вийшла в світ в напівпрозороiй зухвалiй сукнi з трикотажним об'ємним верхом, яку прикрасила широким лаковим поясом на талії. До нього вона підібрала великий фетровий капелюх-циліндр коричневого кольору і туфлі на високому каблуці з відкритим носком. Цікавим элентом її образу стала смуга, яку Вольнова намалювала через все обличчя.

Фото: светскаяская левиця Світлана Вольнова (РБК, Віталій Носач)

Як повідомлялося раніше, у минулому році вперше на сцені М1 Music Awards з'явився популярний серцеїд Dan Balan, а також виконавці суперхіта Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Нагадаємо, зовсім нещодавно музичний телеканал "МУЗ-ТВ" опублікував новий рейтинг за підсумками чарту "ТОП-30. Російська Крутяк" і на перше місце впевнено вийшла українська група KAZKA з синглом "Плакала".

Також ми писали про те, що солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна объяснила з яких причин музиканти не їздять в РФ.

Відео: РБК-Україна