Мамина принцеса: Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочки

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча показала, як маля Євдокія збирається в садочок

Відома українська телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут, яка нещодавно зробила відверте зізнання, не так вже часто ділиться в мережі сімейними знімками. Особливо рідко вона показує свою молодшу дочку Євдокію, якій немає ще й двох років. Однак днями артистка вирішила це змінити і порадувала шанувальників милим ранковим знімком.

На фото малятко Євдокія в білій кофтинці і колготках і повітряній рожевій спідниці стоїть біля дитячої коляски з іграшкою в руках і задумливо на неї дивиться.

"Ранковий момент. Євдокія збирається в садок", - прокоментувала зворушливу публікацію Фреймут.

Фото: молодша донька Ольги Фреймут Євдокія (instagram.com/freimutolia)

Підписники залишили багато зворушених коментарів, називаючи дівчинку принцесою і відзначаючи її схожість з мамою.

"Яка вона чарівна"

"Мамина принцеса"

"У вас прекрасні діти, бо вони ваші,так як і мої теж найкращі, бо вони мої!!!І забийте на все!!! Будьте щасливі!!!"

"Копія мама"

"У малятка відмінний балаяж від природи"

"Дівчата ...такі вже дівчата"

"Ще малесенька,а - Леді..."

"Природа краще будь-якого hairdresser"

"Така вже величенька"

"Маленька Оля Фреймут ! Неймовірно схожі"

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут зачарувала луком в "королівській" сукні. Телеведуча відображена в шикарній вечірній сукні від Оксани Мухи.

Ми також писали, що Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві в честь свого дня народження. 25 лютого Фреймут виповнилось 37 років.