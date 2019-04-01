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Мамина принцеса: Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2019 - 14:49
Мамина принцеса: Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочки
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Ведуча показала, як маля Євдокія збирається в садочок

Відома українська телеведуча і мама трьох дітей Ольга Фреймут, яка нещодавно зробила відверте зізнання, не так вже часто ділиться в мережі сімейними знімками. Особливо рідко вона показує свою молодшу дочку Євдокію, якій немає ще й двох років. Однак днями артистка вирішила це змінити і порадувала шанувальників милим ранковим знімком.

На фото малятко Євдокія в білій кофтинці і колготках і повітряній рожевій спідниці стоїть біля дитячої коляски з іграшкою в руках і задумливо на неї дивиться.

"Ранковий момент. Євдокія збирається в садок", - прокоментувала зворушливу публікацію Фреймут.

Мамина принцеса: Ольга Фреймут поділилася рідкісним фото молодшої дочкиФото: молодша донька Ольги Фреймут Євдокія (instagram.com/freimutolia)

Підписники залишили багато зворушених коментарів, називаючи дівчинку принцесою і відзначаючи її схожість з мамою.

  • "Яка вона чарівна"
  • "Мамина принцеса"
  • "У вас прекрасні діти, бо вони ваші,так як і мої теж найкращі, бо вони мої!!!І забийте на все!!! Будьте щасливі!!!"
  • "Копія мама"
  • "У малятка відмінний балаяж від природи"
  • "Дівчата ...такі вже дівчата"
  • "Ще малесенька,а - Леді..."
  • "Природа краще будь-якого hairdresser"
  • "Така вже величенька"
  • "Маленька Оля Фреймут ! Неймовірно схожі"

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут зачарувала луком в "королівській" сукні. Телеведуча відображена в шикарній вечірній сукні від Оксани Мухи.

Ми також писали, що Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві в честь свого дня народження. 25 лютого Фреймут виповнилось 37 років.

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