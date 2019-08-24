"Кохаю більше життя": Топалов зворушив відвертим зізнанням про Тодоренко

Влад Топалов не раз зізнавався в мережі, як він щасливий, що зустрів свою кохану дружину Регіну Тодоренко, і розчулював шанувальників зворушливими словами в адресу її і їх синочка Михайла. Музикант, які нещодавно поділився забавним фото з сином, вирішив в черговий раз на весь світ зізнатися в коханні своїй родині, а заодно і привітати кохану.

На своїй сторінці в Instagram Влад виклав ніжне фото з їх весілля в Італії, яке відбулося в липні цього року. Раніше цей кадр артисти не публікували. На ньому Топалов тримає руки Тодоренко у своїх і зворушливо цілує їх, а та з любов'ю дивиться на нього.

У підпису артист душевно привітав свою "велику жінку" з річницею - ймовірно, мається на увазі день, коли він зробив Регіні пропозицію. До речі, це сталося якраз в Італії. Пара розписалася в жовтні 2018 року, а вже влітку 2019 влаштувала пишне торжество.

Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Визначити талант дуже просто - ви дивіться, яка жінка біля нього. Біля Пушкіна, біля Висоцького, біля Єсеніна. Потім згадуєте, яка жінка була біля Брежнєва, біля Хрущова, біля Сталіна. Не було їх у них!!!! Все було у них, а цих людей у них не було! От я й кажу: ти сам такий, яка жінка біля тебе!

З дружин треба вибирати веселих.

З веселих розумних.

З розумних - ніжних.

З ніжних - терплячих. І терплячих. І терплячих!"

М. М. Жванецький



Більше і додати нічого! Бері! Ти - найвеселіша, найрозумніша, найніжніша і нааааайтерплячіша!!!! Дякую тобі і Богу. Просто мільйон раз дякую. Я зовсім не подарунок. Правильно кажуть - за кожним Великим Чоловіком стоїть Велика Жінка. Так-так. Ти - ВЕЛИКА ЖІНКА. Моя ВЕЛИКА ЖІНКА. Пишаюся тобою кожен день. Поважаю тебе все більше! Закохуюсь в тебе заново щоранку і щовечора знову хочу одружитися з тобою. Ти - моя найбільша радість і щастя! Ви з сином - моє все! Кохаю тебе більше за життя! З річницею тебе, берчик!" - емоційно написав співак.

Звичайно ж, Регіна не могла не відповісти на таке зворушливе послання.

"Ти у мене найскромніший!!!! Люблю тебе", - прокоментувала ведуча.

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники Влада приєдналися до привітань і засипали пару теплими побажаннями.

Вітаю, дорогі!!!! Так зворушливо написав

Бажаю кожному зустріти чоловіка, який буде писати для вас такі слова

Чудові слова! Чарівне фото!!! І цей погляд у Регіни... Тільки на вас вона так дивиться! Нехай так буде завжди!!! Взаєморозуміння і взаємоповаги вам!!!!

Я аж розплакалася! Справжнє щастя і любов

Які гарні і теплі слова, Ви молодець, не кожен визнає, що він далеко не подарунок

Великий чоловік

Боже!!!! Какикие слова!!!! Як красиво!!!! Будьте щасливі !!!!

Ось це клас! Це почути напевно мріє кожна жінка! Просто супер!

Щастя вам Величезного преогромного

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко зважилася на одкровення про не завжди просте життя з Владом Топаловим. З'ясувалося, що разом подружжя відвідують сімейного психолога. Як зазначила телеведуча, у Топалова досить складний характер.

До речі, Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих щасливих відносин у шлюбі. На її думку, це - мудрість жінки.