"Перебрав трохи на сонечку": Влад Топалов поділився забавним фото з сином

Чоловік Регіни Тодоренко пожартував про "тяжке життя" малюка
Чоловік Регіни Тодоренко, російський артист Влад Топалов нерідко радує шанувальників милими фото їх синочка Михайлика, а також розповідає про те, як росте і розвивається малюк. На цей раз музикант, який нещодавно розговорився про мінливості взаємовідносин з підписниками у мережі, з властивим йому гумором показав "важке" життя дитини на дачі.
На своїй сторінці в Instagram Влад опублікував зворушливе фото, на якому 8-місячний Майкл (так дитину називають в родині) солодко заснув, сидячи у візку і уткнувшись головою в її ручку.
Виконавець жартівливо зазначив, що це його батьки так втомили, або ж він переборщив з шампанським.
"Дачний сезон...... перебрав трохи на сонечку з шампанським..... стомилася людина! Плюс батьки дістали. Життя важке нині у МВ", - прокоментував Топалов.
Фото: Влад Топалов показав сина (instagram.com/vladtopalovofficial)
Регіна Тодоренко підтримала жарт чоловіка, додавши свій коментар: "Він тримався до останнього".
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Численні фолловери артиста теж оцінили його почуття гумору і подякували за такий позитивний і смішний кадр, розчулюючись солодким малюком.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко зважилася на одкровення про не завжди просте життя з Владом Топаловим. З'ясувалося, що разом подружжя відвідують сімейного психолога. Як зазначила телеведуча, у Топалова досить складний характер.
Раніше Регіна Тодоренко вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає, Майкла, знявшись з ним в рекламі.