"Люблю больше жизни": Топалов растрогал откровенным признанием о Тодоренко

Влад Топалов не раз признавался в сети, как он счастлив, что встретил свою любимую жену Регину Тодоренко, и умилял поклонников трогательными словами в адрес ее и их сыночка Михаила. Музыкант, которые недавно поделился забавным фото с сыном, решил в очередной раз на весь мир признаться в любви своей семье, а заодно и поздравить любимую.

На своей странице в Instagram Влад выложил нежное фото с их свадьбы в Италии, которая состоялась в июле этого года. Ранее этот кадр артисты не публиковали. На нем Топалов держит руки Тодоренко в своих и трогательно целует их, а та с любовью смотрит на него.

В подписи артист душевно поздравил свою "великую женщину" с годовщиной - вероятно, имеется в виду день, когда он сделал Регине предложение. К слову, это случилось как раз в Италии. Пара расписалась в октябре 2018 года, а уже летом 2019 устроила пышное торжество.

Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

"Определить талант очень просто - вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоминаете, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у них!!!! Всё было у них, а этих людей у них не было! Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина возле тебя!

Из жён надо выбирать весёлых.

Из весёлых- умных.

Из умных - нежных.

Из нежных - терпеливых. И терпеливых. И терпеливых!"

М.М.Жванецкий



Больше и добавить нечего! Бэри! Ти - самая веселая, самая умная, самая нежная и сааааааамааааяяяя терпеливая!!!! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. Правильно говорят - за каждым Великим Мужчиной стоит Великая Женщина. Да-да. Ты - ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Моя ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя все больше! Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты - моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном - мое все!

Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик!" - эмоционально написал певец.

Конечно же, Регина не могла не ответить на такое трогательное послание.

"Ты у меня самый скромный!!!! Люблю тебя", - прокомментировала ведущая.

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подписчики Влада присоединились к поздравлениям и засыпали пару теплыми пожеланиями.

Поздравляю, дорогие!!!! Так трогательно написал

Желаю каждой встретить мужчину, который будет писать для вас такие слова

Замечательные слова! Волшебное фото!!! И этот взгляд у Регины... Только на вас она так смотрит! Пусть так будет всегда!!! Взаимопонимания и взаимоуважения вам!!!!

Я аж прослезилась! Настоящее счастье и любовь

Какие красивые и теплые слова, Вы молодец, не каждый признает, что он далеко не подарок

Великий мужчина

Боже!!!! Какикие слова!!!! Как красиво!!!! Будьте счастливы !!!!

Вот это класс! Это услышать мечтает наверное каждая женщина! Просто супер!

Счастья вам Огромного преогромного

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, Регина Тодоренко решилась на откровение о не всегда простой жизни с Владом Топаловым. Выяснилось, что вместе супруги посещают семейного психолога. Как отметила телеведущая, у Топалова достаточно сложный характер.

К слову, Регина Тодоренко раскрыла секрет длительных счастливых отношений в браке. По ее мнению, это - мудрость женщины.