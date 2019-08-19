"Може грубо образити": Регіна Тодоренко зважилася на одкровення про життя з Топаловим

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко вірить, що вони з Владом зможуть швидше притертися один до одного

Регіна Тодоренко вирішила досить відверто розповісти про сімейне життя. Зазначимо, що в жовтні 2018 року Тодоренко і Влад Топалов офіційно розписалися. На початку грудня минулого року у них народився син - Михайло. При цьому співачка не приховує - у молодій сім'ї не все безхмарно! Більш того, ведуча і музикант відвідують сімейного психолога. На відверту розмову з журналістами Тодоренко зважилася під час нещодавньої поїздки до рідних в Одесу. Тут Регіна дала інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Так, в інтерв'ю Тодоренко розповіла про пропозицію руки і серця Топалова, також поділилася моментами вагітності і, звичайно ж, розкішного весілля в Італії. Також Тодоренко зазначила, що залишилася при своєму прізвищі.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Торкнулися журналісти і теми подружнього життя молодої пари. Тоді і з'ясувалося, що разом Влад і Регна відвідують сімейного психолога. Як зазначила телеведуча, у Топалова досить складний характер.

За словами ведучої, Влад може грубо її образити. А також дуже категоричний у висловлюваннях.

“Він іноді, буває, як скаже, і відріже. І буває може так грубо образити, здається, ну чому так? Я приймаю його і намагаюся. Дуже-дуже важко дається нам цей процес. Ми навіть разом книги читаємо – "Союз несхожих" за Іцхаком Адізесом, щоб притертися набагато швидше", – зізнається Регіна Тодоренко.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає Майкла, знявшись з ним в рекламі.

Також Регіна Тодоренко зробила відверте зізнання про нелегке материнство енергійної і працьовитої молодої мами.