Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків

Ведуча поділилася кумедним випадком у гримерці
Регіна Тодоренко - приклад для багатьох дівчат, адже вона встигає все: дівчина вийшла заміж і народила дитину, при цьому дуже швидко повернулася до роботи і веде власні шоу, а також завжди приголомшливо виглядає. Втім, як нещодавно зізналася ведуча, в її сімейному житті не все так безхмарно, однак вони з чоловіком Владом Топаловим працюють над цим і відвідують психолога.
На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася фото з роботи в ефектному образі, а також розповіла цікаву історію. Тодоренко приміряла червоні міні-шорти з високою талією і білу футболку з написом "Я муза" англійською мовою, а доповнила образ прозорими босоніжками і великими сережками.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
За словами артистки, в гримерці у них з колегами зайшла розмова про те, у чому секрет щасливого шлюбу.
"Розмова в гримерці:
С.: Ось у нас тут суперечка, як зберегти тривалі щасливі стосунки?
Я.: Як люди живуть по 30-35 років разом?
Ю.: Звичка, прихильність, от і все.
Р.: Гарантія тривалих відносин - Мудра ЖІНКА, чи не так?" - поділилася ведуча.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Її коханий чоловік не зміг залишитися осторонь і тут же висловив свою точку зору.
"Гарантія тривалих відносин - це Я", - з гумором написав Топалов.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Багато підписників погодилися з Регіною, а також поділилися своїми думками на цю тему.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, що Регіна Тодоренко нещодавно вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає Майкла, знявшись з ним в рекламі.
Також Регіна Тодоренко зробила відверте зізнання про нелегке материнство енергійної і працюючої молодої мами.