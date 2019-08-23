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Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 12:31
Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча поділилася кумедним випадком у гримерці

Регіна Тодоренко - приклад для багатьох дівчат, адже вона встигає все: дівчина вийшла заміж і народила дитину, при цьому дуже швидко повернулася до роботи і веде власні шоу, а також завжди приголомшливо виглядає. Втім, як нещодавно зізналася ведуча, в її сімейному житті не все так безхмарно, однак вони з чоловіком Владом Топаловим працюють над цим і відвідують психолога.

На своїй сторінці в Instagram Регіна поділилася фото з роботи в ефектному образі, а також розповіла цікаву історію. Тодоренко приміряла червоні міні-шорти з високою талією і білу футболку з написом "Я муза" англійською мовою, а доповнила образ прозорими босоніжками і великими сережками.

Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

За словами артистки, в гримерці у них з колегами зайшла розмова про те, у чому секрет щасливого шлюбу.

"Розмова в гримерці:
С.: Ось у нас тут суперечка, як зберегти тривалі щасливі стосунки?
Я.: Як люди живуть по 30-35 років разом?
Ю.: Звичка, прихильність, от і все.
Р.: Гарантія тривалих відносин - Мудра ЖІНКА, чи не так?" - поділилася ведуча.

Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунківРегіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Її коханий чоловік не зміг залишитися осторонь і тут же висловив свою точку зору.

"Гарантія тривалих відносин - це Я", - з гумором написав Топалов.

Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Багато підписників погодилися з Регіною, а також поділилися своїми думками на цю тему.

  • Регіна, діліться порадами щасливих стосунків у шлюбі.
  • Ви мені дуже подобаєтесь
  • Шкода, що мудрість приходить тільки з роками
  • Дуууже красива, богиня
  • Мудрість однозначно,бути один за одного, дорожити!
  • Ой матусі,який красивий наряд!!!
  • Гарно виглядаєш
  • Запорука довгих відносин-взаєморозуміння і довіру
  • Які гарні ноги
  • Ну хіба можна бути такою ПРЕКРАСНОЮ
  • Дуже красива. так) все від жінки залежить) скільки вона хоче щоб тривали відносини стільки і буде)

Регіна Тодоренко розкрила секрет тривалих і щасливих стосунків

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко нещодавно вперше показала обличчя синочка Михайлика або, як вона його називає Майкла, знявшись з ним в рекламі.

Також Регіна Тодоренко зробила відверте зізнання про нелегке материнство енергійної і працюючої молодої мами.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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