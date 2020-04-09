Мій лук на карантин: 15-річна Маша Полякова вразила незвичайним вбранням

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина взяла участь у новому "модному" челенджі

Карантин триває вже третій тиждень, і як мінімум до 24 квітня всім належить ще залишатися вдома на самоізоляції. У багатьох вже закінчується фантазія, чим би таким зайнятися і як розважити дітей, включаючи і зірок шоу-бізнесу. Олі Поляковій пощастило трохи більше - адже вона з родиною живуть у приватному будинку, що дозволяє їм гуляти у дворі і околицях і навіть відправлятися на верхові прогулянки - обидві її дочки займаються верховою їздою і непогано тримаються в сідлі.

Старша дочка співачки, 15-річна Маша вже і сама досить популярна блогерша. Дівчина інтригує шанувальників загадковими натяками на своє особисте життя і радує ефектними кадрами із старих і нових фотосесій. На свіжому фото вона показала свій вельми незвичайний образ на карантині, який спорудила з...подушки!

З допомогою широкого чорного ременя Маша прикріпила до себе білу подушку спереду, зробивши подобу сукні. Настільки оригінальний лук вона доповнила туфлями на підборах і зробила знімок в дзеркалі.

"Мій лук на карантин", - прокоментувала фото юна блогерша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Схоже, що це новий вид челенджу, яких вже чимало гуляє в мережі за час карантину. Знімок у схожому аутфиті опублікувала і знаменита гімнастка і фіналістка Танців з зірками Ганна Різатдінова.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdin

ova)

Фолловери Полякової-молодшої оцінили її креативність і залишили чимало компліментів в коментарях.

Життєво

Оч топово

Думаю, треба випускати цілу колекцію таких

Супер зірка

Красиво

Креативненько!

Коли тобі терміново потрібно плаття, але під рукою тільки подушка

Супер

Шикарний цибулю, як і ти

Ого оце так я теж хочу собі такий цибулю

зручне плаття, і поспати можна

Цікаво вид з іншого боку

Маша, ти супер бомба, красуня

Гарна така

На свято не потрібно новий шмот купувати

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала фотосет в яскравих кольорах і заговорила про можливості стосунків на відстані.