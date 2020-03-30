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Яскрава красоточка: дочка Олі Полякової заговорила про стосунки на відстані

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.03.2020 - 13:28
Яскрава красоточка: дочка Олі Полякової заговорила про стосунки на відстані
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина продовжує ділитися ефектними кадрами з фотосесій

Як і багато інших знаменитостей, Оля Полякова скасувала всі виступи і перебуває на карантині з чоловіком Вадимом і доньками Машею і Алісою. Дівчатка навчаються дистанційно і вже навіть встигли скучити по школі, а в інший час зіркова мама з усіх сил намагається їх розважити. Так, співачка готує разом з дівчатками всякі вкусняшки і навіть влаштовує читання казок, знімаючи все це на відео. Крім того, життя в приватному будинку дозволяє їм вирушати на піші і навіть верхові прогулянки - днями Маша впала з коня і трохи розбила обличчя, проте обійшлося без серйозних травм.

Сама юна блогерша підігріває інтерес своїх підписників, викладаючи ефектні кадри з яскравих і стильних фотосесій. Крім того, 15-річна Маша залишає загадкові повідомлення про кохану людину, а нині засумувала про стосунки на відстані - адже необхідно дотримуватися соціальної дистанції.

Дівчина опублікувала барвисті кадри, на яких позує в чорному пуловері і яскравій жовтій куртці з чорними вставками. На шиї у неї масивний ланцюг, а на обличчі - легкий макіяж.

Яскрава красоточка: дочка Олі Полякової заговорила про стосунки на відстані

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну що ви хлопці як вам вдома. А як мати тепер стосунки на відстані?" - поцікавилася у фоловерів Маша.

Яскрава красоточка: дочка Олі Полякової заговорила про стосунки на відстані

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фанати почали за традицією засипати дівчину компліментами і відзначати її схожість з мамою, а також відповідати на поставлені питання.

  • Красуня
  • Ахахпх, ТОНКИЙ натяк
  • Стосунки на відстані, при наявності вай-фая, дуже навіть нормальні. У твоєму віці це те що потрібно.
  • Будинки нудота
  • Машка милашка
  • Дуже складно, тому що я товариська людина
  • Дуже нудно вдома без друзів
  • Дівчини немає класно
  • Сумно
  • Яка ж ти красива, мамина копія
  • Машуня як завжди шикарна
  • Красуня. Спадкоємиця мами за красою

Яскрава красоточка: дочка Олі Полякової заговорила про стосунки на відстані

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше стильна дочка Олі Полякової Маша зробила зізнання про особисте життя і заявила, що у неї є коханий чоловік.

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