Було дуже страшно: Оля Полякова розповіла про серйозну травму дочки у неї на очах

Оля Полякова зі старшою донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка розповіла. чим займаються її діти на карантині

Оля Полякова скасувала безліч концертів і пішла на карантин з доньками Машею і Алісою і чоловіком Вадимом, усамітнившись з родиною на заміській дачі. Нарешті у співачки з'явився час для улюблених занять і справ, які вона звикла відкладати на потім, а в заміському будинку таких накопичилося чимало! Так, "Королева ночі" готує разом з доньками і ділиться улюбленими рецептами з шанувальниками, а також влаштовує літературні читання казок на ніч. Співачка зізнається Каті Осадчій і її програмі "Світське життя", що бути з дітьми 24/7 - дуже непросто, але це відмінна можливість зблизитися з ними.

"Суперблондинка" визнає, що її дочки встигли скучити по школі, чого вона від них зовсім не очікувала.

"Вони так хочуть в школу. Вчора в перший раз почула від Маші фразу, що вона хоче в школу", – здивувалася Оля і додала, що дівчатка займаються дистанційно - вони працюють 4 години онлайн і беруть додаткові уроки английскої, як і раніше, також віддалено.

Оля Полякова зі старшою донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я не контролюю уроки. Мама мене теж не контролювала, навіть щоденник не перевіряла. "Це треба не мені, а тобі. Як постелиш, так і виспишся", - казала моя мама", – поділилася життєвою мудрістю співачка.

Також Оля зізналася, що влаштовує з доньками кінні прогулянки за містом. Правда, під час останньої з них Маша впала з коня і розбила ніс. Дівчина навіть зробила "пам'ятне" фото і розмістила його в Instagram.

"Він мене поніс і я розумію, що він їде прямо в дерево. Я розуміла, що зараз це дерево у мене буде на голові, обличчі. Я розбила ніс, пошкодила ногу – вона розпухла і я ледь ходжу", - згадує дочка зірки.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Я це все бачила. Я сиділа верхи. Якщо ти лякаєшся на коні, він це відчуває і теж боїться, починає нестися. Я кричу: "Маша, ти жива?" А вона мовчить. Це було дуже страшно", - розповіла артистка.

Маша і Аліса вперше сіли на коня у три роки. У сімейній стайні для цих цілей був поні на прізвисько Катя - коли дочки співачки виросли, конячку віддали на іподром.

"Зараз у нас два коня – старий і молодий жвавий кінь Паша, з якого злетіла Маша", - розповіла Оля.

"Ще є Муля, він стоїть на іподромі, я займаюся на ньому паркуром і стрибаю на ньому. А ось змагання не дуже люблю і в них участі не беру", – зізналася Маша.

Цікава Катя не могла уточнити у Олі, як вона ставитися до особистого життя дочки і її вибору бойфренда. Адже Маша нещодавно зізналася підписникам фотоблога, що її серце зайняте.

Відео: YouTube/Світське життя

"Не хочу про тих хлопців говорити. Знаючи, що це все не назавжди і ненадовго. Нехай буде, який хоче!" - заявила демократична співачка.