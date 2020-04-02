Поцілунок під сонцем: стильна Маша Полякова захопила яскравим фотосетом на природі

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина влаштувала дачну фотосесію

Маша Полякова разом із зірковою мамою Олею Поляковою, батьком Вадимом і молодшою сестрою Алісою поїхала на час каратіна на дачу. На величезній териритории дівчинка влаштовує кінні прогулянки. Так, під час однієї з них вона впала і серйозно травмувалася, а сталося це на очах у співачки, яка дуже злякалася за дочку. Оля зізналася, що її дівчатка несподівано встигли занудьгувати по школі, поки займаються дистанційно. Але, безумовно, в карантині на дачі є свої плюси. Маша може безперешкодно гуляти на свіжому повітрі і робити сонячні фотосети. Тим більше, погода для цього найкраща!

Дочка зірки показала серію яскравих знімків, на яких позує в куртці-оверсайз зі стильним принтом. Вона розпустила волосся і прибрала їлокони за вуха. На одному з кадрів Маша, прикривши очі, посилає в камеру повітряний поцілунок.

"Чи виходите ви на вулицю хоч і зараз карантин? Адже там прекрасна погода", - написала Маша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчинки вирішили подарувати її компліментами, а ось їх відповіді кардинально відрізнялися: хтось зізнався, що живе в приватному будинку і має можливість вільно гуляти, інші ж заявили, що в період карантину не виходять на вулицю.

Найкрасивіша

Хороша

Красуня

Схудла чи що?

Красуня

Хороше дитя хороших батьків! Будь розумничкою завжди

Дуже красива

Яка гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала фотосет в яскравих кольорах і заговорила про можливість стосунків на відстані.