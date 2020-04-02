Поцілунок під сонцем: стильна Маша Полякова захопила яскравим фотосетом на природі

Дівчина влаштувала дачну фотосесію
Маша Полякова разом із зірковою мамою Олею Поляковою, батьком Вадимом і молодшою сестрою Алісою поїхала на час каратіна на дачу. На величезній териритории дівчинка влаштовує кінні прогулянки. Так, під час однієї з них вона впала і серйозно травмувалася, а сталося це на очах у співачки, яка дуже злякалася за дочку. Оля зізналася, що її дівчатка несподівано встигли занудьгувати по школі, поки займаються дистанційно. Але, безумовно, в карантині на дачі є свої плюси. Маша може безперешкодно гуляти на свіжому повітрі і робити сонячні фотосети. Тим більше, погода для цього найкраща!
Дочка зірки показала серію яскравих знімків, на яких позує в куртці-оверсайз зі стильним принтом. Вона розпустила волосся і прибрала їлокони за вуха. На одному з кадрів Маша, прикривши очі, посилає в камеру повітряний поцілунок.
"Чи виходите ви на вулицю хоч і зараз карантин? Адже там прекрасна погода", - написала Маша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Підписники дівчинки вирішили подарувати її компліментами, а ось їх відповіді кардинально відрізнялися: хтось зізнався, що живе в приватному будинку і має можливість вільно гуляти, інші ж заявили, що в період карантину не виходять на вулицю.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що раніше Маша Полякова показала фотосет в яскравих кольорах і заговорила про можливість стосунків на відстані.