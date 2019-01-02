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"Краще завершення": Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 07:57
"Краще завершення": Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож
Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркова пара з комфортом вирушила на довгоочікуваний відпочинок

Відомі телеведучі та подружжя Катя Осадча та Юрій Горбунов вирушили в спільну подорож. Зірки вирішили відпочити від роботи і вирушили в Стамбул. Про це повідомив шоумен в Instagram.

"Як говорять у Туреччині: "Наш лобі в Стамбулі більше, ніж деякі аеропорти!" І це правда! З шести міст України, з пересадкою в Стамбулі, можна дістатися в 124 країни світу", - написав ведучий, показавши спільне фото з дружиною.

Катя Осадча без макіяжу, одягнена в зручний одяг і кросівки, тримала в руках апельсини. Шанувальники пари відзначили, що телеведуча виглядає в такому образі свіжо і юно.

&quot;Краще завершення&quot;: Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

Фото: Юрій Горбунов та Катя Осадча (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Катюша! Без мейк, ти така юна. Супер", "Красива пара", "Які ж ви гарні", "А чому у чорному? Маскування?" - цікавилися передплатники Горбунова.

&quot;Краще завершення&quot;: Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

&quot;Краще завершення&quot;: Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

Скріншоти коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

У "історіях" Instagram шоумен поділився відео з авіалайнера і зазначив, що на борту відчуває себе дуже комфортно.

&quot;Краще завершення&quot;: Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

Фото: (instagram.com/gorbunovyuriy)

У свою чергу, Катя також показала кадри з аеропорту, а також похвалилася тим, що на їх борту літака був навіть персональний кухар.

Також вона розмістила фото в салоні і зазначила, що відчувала себе під час польоту як вдома, а також поділилася мріями про відпочинок.

"У літаку, як вдома. Не вистачає тільки халата. Важко навіть приблизно порахувати скільки годин я налітала. Але скільки ще не охопленням країн, кожен раз, коли лечу через Стамбул, вивчаю табло посадки, скільки країн і скільки всього ще треба подивитися. Уявіть, у світі 190 країн, а @turkishairlines літає в 123 країни, а всього 306 напрямків. Загадаю ще Дідові Морозу у новому році подарувати поїздки в Гонконг, Токіо, Сінгапур і ..... ще кудись, щоб вистачило часу вільного, адже на поїздки ще треба встигати заробляти", - зізналася телеведуча.

&quot;Краще завершення&quot;: Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Також вона зазначила, що про краще закінчення першого дня року не могла і мріяти.

"Полетіли! Подорож починається! Найкраще закінчення 1 січня", – написала популярна телеведуча.

&quot;Краще завершення&quot;: Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

Фото: (instagram.com/kosadcha)

"Кухар на борту, можна летіти, а от як не наїстися на ніч?" - бідкалася Осадча.

&quot;Краще завершення&quot;: Осадча та Горбунов вирушили в спільну подорож

Фото: (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча викликала захоплення у шанувальників святковим образом в блискучому комбінезоні. Вона доповнила вбрання широким поясом.

Нагадаємо, що Юрій Горбунов та Катя Осадча показали, як розважилися на ковзанці. На одному зі знімків пара мило трималася за руки.

До речі, на початку грудня минулого року Катя Осадча побувала в Стамбулі в компанії колеги Лесі Никитюк і вирушила з нею на шопінг.

Лав-сторі Каті Осадчої та Юрія Горбунова (відео РБК-Україна)

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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