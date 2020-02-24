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Краще кави: Лілія Ребрик запалила ранковими танцями на відео

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2020 - 11:29
Краще кави: Лілія Ребрик запалила ранковими танцями на відео
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча знає, як підняти життєвий тонусв понеділок

Телеведуча ранкового шоу і акторка Лілія Ребрик ще раз довела, що її життя нерозривно пов'язане з танцями. Нещодавно вона разом з чоловіком були зайняті на дитячому танцювальному турнірі (Лілія була ведучою, а її чоловік - суддею). До речі, їх старша дочка Діана теж прийняла участь у змаганнях в якості конкурсанта. І знову в Instagram Лілії домінує танцювальна тема.

На цей раз Ребрик сама продемонструвала, як вміє ритмічно рухатися під музику і піднімає заряд бадьорості в понеділок рано вранці. Відомо, що ранкові шоу починаються ні світ ні зоря і Лілія з 5 ранку вже на ногах, тому, щоб бути енергійною та веселою іноді необхідно додати бадьорі танцювальні рухи в перервах між зйомками.

"Починайте тиждень весело", - підписала вона відео, що справді бадьорить.

А її ведучий Анатолій Анатоліч довів, що навіть самий поганий настрій одразу ж розвіється, якщо поруч станцює прекрасна жінка. Він не втримався і підтримав енергійний танець колеги.

Підписники оцінили завзяті рухи зірки екранів, а відома режисерка Оксана Байрак трохи засмутилася, що знаходитися не поряд з парочкою, інакше б приєдналася до такого веселого танцю:

  • Лілія ви чудові!!!
  • Доброго ранку
  • Красуня
  • Доброго, як завжди неймовірна!!!
  • Шикарний костюм
  • такий танець бадьорить краще кави
  • Не розумію, чому я не поруч! Запалили б на трьох!

Краще кави: Лілія Ребрик запалила ранковими танцями на відеоКраще кави: Лілія Ребрик запалила ранковими танцями на відео

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Варто нагадати, що Лілія Ребрик буває і дуже романтична. Вона з чоловіком Андрієм Диким в цьому році відсвяткували восьму річницю подружнього життя і в якості подарунка вони влаштували собі романтичну подорож на Мальдіви, куди вирушили без дітей.

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