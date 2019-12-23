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Наче вчора познайомилися: Лілія Ребрик з чоловіком відзначають "жерстяне" весілля

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.12.2019 - 11:43
Наче вчора познайомилися: Лілія Ребрик з чоловіком відзначають "жерстяне" весілля
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Дика сімейка" святкує 8-у річницю шлюбу

Лілія Ребрик багато подорожує по роботі - крім роботи телеведучою в ранковому шоу вона також їздить по країні з театральними гастролями. Іноді поїздки збігаються з важливими датами - так вийшло і на цей раз. Зірка разом з чоловіком Андрієм Диким вирушила в Краматорськ на "Різдвяний FEST-2019", так що свою річницю весілля вони почали відзначати ще в поїзді.

23 грудня Лілія та Андрій святкують 8-ю річницю шлюбу - так зване "жерстяне" весілля. На своїй сторінці в Instagram Ребрик поділилася кумедними кадрами з коханим чоловіком, показавши їх романтику в дорозі.

"Дика сімейка", як вони самі себе називають, зробила милі селфи, лежачи на полиці поїзда, при цьому на них чарівні піжами з принтом слова "жесть" - під стать річниці! Крім того, весела парочка наділа шкарпетки з таким же написом.

Наче вчора познайомилися: Лілія Ребрик з чоловіком відзначають &quot;жерстяне&quot; весілляНаче вчора познайомилися: Лілія Ребрик з чоловіком відзначають &quot;жерстяне&quot; весілля

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча зазначила, що час у щасливому шлюбі пролетів дуже швидко.

"А в нашої #дикасімейка сьогодні, 23 грудня - день весілля. ЖЕСТЯНЕ весілля. ЖЕСТЬ!!! 8 років, як ми чоловік і дружина. Як швидко час летить. Наче вчора ми тільки познайомилися. А вже дві донечки... Ми в потязі, але починаємо святкувати вже тут))). Романтік... @andrii_dykyi люблю безкінечно. Серед вас, впевнена, є щасливі сімейні парі... Скільки років разом? Яке весілля вже відсвяткували? Що дарували? Дотримуєтесь в подарунках назви річниця весілля? Ми, як бачите - так (жестяне-жесть)", - зворушливо поділилася Лілія.

Наче вчора познайомилися: Лілія Ребрик з чоловіком відзначають &quot;жерстяне&quot; весілля

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях шанувальники тепло вітають пару і діляться своїми історіями.

  • Вітаю зі святом, бережіть один одного. У нас через місяць буде шкіряне весілля. Скоріш за все буду дарувати рукавички
  • Вітаю!!!!!!
  • Вітаю!!!!!! Любові Вам і щастя на довгі роки!!!!!!!
  • Дуже красива, щаслива пара і сім'я. Вітаю від щирого серця. Любові на довгі роки
  • Вітаю! Ми 19 грудня відзначили 10 років.
  • Вітаю вас ви чудова пара, завжди милуюсь вашими фото. Ми з чоловіком 12 років одружені. І в нас теж дві донечки. Щастя вам і здоров'я всій вашій дикій сім'ї
  • Вітаю вас!!! Безмежного щастя , кохання!!!
  • Вітаю, довгих років життя, вам. Ви класні!!
  • Класний look, вітаємо. У нас теж є круті family look
  • Щиро вітаю. Ми разом 31 рік. Даруемо кохання та турботу
  • Вітаю Вас, найщіріші побажання Вашій сім'ї. Ві неймовірна сімейна пара, Позитивна ви круті

Наче вчора познайомилися: Лілія Ребрик з чоловіком відзначають &quot;жерстяне&quot; весілля

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик з доньками нарядили новорічну ялинку і поділилася чарівними фото.

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