Коли робота в задоволення: Лілія Ребрик з чоловіком зарядили позитивом (відео)

Лілія Ребрик та Андрій Дикий (фото: канал «Україна»)

"Дика сімейка" попрацювала на танцювальному турнірі

Лілія Ребрик та Андрій Дикий в цьому році відсвяткували восьму річницю шлюбу, в честь чого влаштували собі романтичну поїздку удвох на Мальдіви, залишивши дітей вдома. Вони одна з найбільш міцних і веселих пар в українському шоу-бізнесі, яка встигає багато працювати, виховувати двох доньок і по можливості подорожувати. До речі, нещодавно телеведуча розкрила секрет збереження пристрасті після стількох років сімейного життя.

Іноді у подружжя випадає шанс попрацювати разом - так, днями вони обидва були зайняті на дитячому танцювальному турнірі. Лілія була ведучою, а її чоловік, з яким вони також зустрілися завдяки танцям, - суддею. А їх старша дочка Діана брала участь у змаганнях - дівчинка серйозно займається танцями.

Ребрик опублікувала у своєму Instagram забавний відеоролик з коханим, на якому вони стоять поруч і синхронно пританцьовують в такт музиці. Парочка захоплює стильними нарядами і просто-таки заряджає своїм позитивом!

Відео: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

"Коли сімейство в роботі! А найголовніше, коли робота в задоволення! А найпрекрасніше, коли робота удвох. Мама- ведуча, Тато- суддя. Так вони і жили... Турнір з бально-спортивного танцю «Team Dance Cup 2020” у Києві в самому розпалі. Важко встояти на місці, коли танцюють такі талановиті діти! Не втомлююся висловлювати своє захоплення! Браво кожному. Насправді це такий труд, але водночас це така РАДІСТЬ!!!" - поділилася емоціями артистка.

Шанувальники залишилися в захваті від веселої сімейки і позитивного відео і залишили багато теплих відгуків.

Ліля, яка Ви молодець!!І Ваш чоловік!!!Миру і добра Вашій сімї)))

Якщо профі взялися за діло, все як по маслу

Які ж ви класні і талановиті, просто вогонь і приклад

Ви дуже класна, я вас сьогодні бачила на турнірі

Лілічка - Ви така вся справжня і дуже позитивна людина!!!! Люблю дивитись Ваші фото.вони заряджають позитивом!!!!

Живіть так і далі

Ви такі молодці класні

Клас!!! Сім'я супер!!!

Ось класні. Раз 10пересмотрела

Чудова сімейка.

Обожнюю цю пару.Такі класні

Круті. Захоплююся вами!!

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик поділилася цікавою історією про молодшу доньку - ведуча зіткнулася з труднощами під час привчання дівчинки Поліни до горщика.