Лобода зізналася, чому приховує ім'я батька своєї молодшої дочки

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка дала інтерв'ю російському реперу Басте

Українська співачка Світлана Лобода, яка будує свою кар'єру в Росії, і в травні цього року народила другу дочку Тільду, нарешті зізналася, чому приховує, хто ж її батько. Про це артистка розповіла в YouTube-шоу російського репера Басти GazLive, повідомляють російські ЗМІ.

"Мені не дуже можна говорити про це. У мене контракт", – пояснила Світлана. При цьому вона заявила, що обидва батька - як старшої, так і молодшої дівчинки, беруть активну участь у вихованні дочок. "Так, вони часто приїжджають, відвідують їх", - зізналася Лобода.

Цікаво, що після публікації інтерв'ю сам Баста видалив відео зі свого каналу. Що стало причиною цього – поки невідомо. Також на офіційних сторінках Лободи і Басти немає ніякої інформації про запис інтерв'ю.

Фото: Світлана Лобода стала гостем YouTube-проекту Басти (eg.ru)

Зазначимо, що співачка не тільки не розкриває ім'я батька Тільди, але й не поспішає показати обличчя дівчинки. У своєму Instagram співачка періодично викладає фотографії з дітьми, але обличчя другої дочки на них немає.

Фото: Світлана Лобода з дочками (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що за чутками, батьком другої доньки Світлани Лободи є лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн. Артисти познайомилися минулого літа на фестивалі "Спека" в Баку. Музиканти ще більше підігріли чутки, коли кілька тижнів тому Тілль забрав Світлану з лікарні після перенесеної операції, а Лобода, в свою чергу, відправилася в ресторан на вечерю з Линдеманном після концерту в Німеччині в рамках свого гастрольного туру.

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Відео: (video.rbc.ua)