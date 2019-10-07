Лілія Ребрик захопила яскравим образом в улюбленому місці Києва

Лілія Ребрик зі свої чоловіком Андрієм Димким звикла проводити веселе сімейне дозвілля. Нещодавно пара зачарувала ранковим фото з компанії дочок Поліни і Діани – телеведуча зізналася, що саме так виглядає її ідеальний початок дня. Не забуває вона іноді і усамітнюватися з коханою людиною – адже мамі і татові теж потрібно побути разом, щоб підтримувати полум'я пристрасті у стосунках. Так, на нових знімках теледіва показала ніжність з чоловіком під час осінньої велопрогулянки і предемонстировала своє яскраве вбрання.

У сторіз вона опублікувала кілька кадрів свого ефектного осіннього образу. Лілія позувала на фоні мальовничих ландшафтів парку Феофанія в Києві. Яскраве терракторовое пальто і плаття шафранового відтінку, яке вона доповнила поясом з анімалістичним принтом дуже личило зірці. Також вона доповнила образ оригінальними сережками. На лацкані піджака можна побачити невеликий миркофон, а судячи з позначки, Лілія знімалася в сюжеті для програми "Ранок з Украиїною".

"Фарби осені", - коротко підписала вона барвистий кадр на мосту біля озера.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com.liliia.rebrik)

На фото зі сторінки теледіви вона вже позувала в компанії чоловіка. Мабуть, Андрій приїхав відвідати кохану під час роботи. Він міцно обійняв Лілію, а вона припала до нього всім тіло, заплющивши від задоволення очі. Ведуча накинула на плечі теплий кардиган з великими трояндами, а також доповнила образ зручними кедами. Її чоловік позував на велосипеді.

"Парк Феофанія – наше місце", - зізналася зірка.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com.liliia.rebrik)

До речі, Лілія Ребрик поділилася одкровеннями про молодшу доньку Поліну і розповіла, як поєднує роботу і материнство.

Також Лілія Ребрик в оригінальному платті-вишиванці лавандового відтінку влаштувала ясеравий фотосет посеред осіннього скверу.