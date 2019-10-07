Лилия Ребрик восхитила ярким образом в любимом месте Киева

Лилия Ребрик со свои мужем Андреем Димким привыкла проводить нескучный семейный досуг. Недавно пара очаровала утренним фото с компании дочек Полины и Дианы – телеведущая призналась, что именно так выглядит ее идеальное начало дня. Не забывает она иногда и уединятся с любимым человеком – ведь маме и папе тоже нужно побыть вместе, чтобы поддерживать пламя страсти в отношениях. Так, на новых снимках теледива показала нежность с мужем во время осенней велопрогулки и предемонстировала свой яркий наряд.

В сториз она опубликовала несколько кадров своего эффектного осеннего образа. Лилия позировала на фоне живописных ландшафтов парка Феофания в Киеве. Яркое терракторовое пальто и платье шафранового оттенка, которое она дополнила поясом с анималистическим принтом очень шло звезде. Также она дополнила образ оригинальными серьгами. На лацкане пиджака можно увидеть небольшой миркофон, а судя по отметке, Лилия снималась в сюжете для программы "Ранок з Украиїною".

"Краски осени", - коротко подписала она красочный кадр на мосту у озера.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com.liliia.rebrik)

На фото со странички теледивы она уже позировала в компании мужа. Видимо, Андрей приехал навестить любимую во время работы. Он крепко обнял Лилию, а она прильнула к нему всем тело, зажмурив от удовольствия глаза. Ведущая накинула на плечи плетный и теплый кардиган с крупными розами, а также дополнила образ удобными кедами. Ее муж позировал на велосипеде.

"Парк Феофания – наше место", - призналась звезда.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com.liliia.rebrik)

Кстати, Лилия Ребрик поделилась откровениями о младшей дочке Полине и рассказала, как совмещает работу и материнство.

Также Лилия Ребрик в оригинальном платье-вышиванке лавандового оттенка устроила красочный фотосет посреди осеннего сквера.