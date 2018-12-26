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Леся Нікітюк "засвітила" білизну в прозорій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2018 - 20:46
Леся Нікітюк "засвітила" білизну в прозорій сукні
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча повеселилась в компанії співачки Слави Камінської

Українська телеведуча Леся Нікітюка, яка раніше потішила шанувальників оригінальним новорічним побажанням, показала, як приміряє вбрання в компанії популярної української співачки та учасниці гурту "НеАнгели" Слави Камінської. В Instagram-"історіях" шоувумен з'явилася в ефектный чорній сукні міні, що чытко овторювала контури її стрункої фігури, а також прозорому вбранні, "виблискуючи" білизною.

Під час примірки знаменитості жартували, а також обдаровували одна одну компліментами.

"Славочка, ти можеш взути якийсь каблук, щоб люди не бачили, наскільки ти дрібна", - попросила телеведуча.

"Можеш одягнути, але каблук ти точно туди не одягнеш", - не залишилася в боргу співачка, натякаючи на розмір бюста.

Леся Нікітюк &quot;засвітила&quot; білизну в прозорій сукні

Фото: Слава Камінська і Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Це в тебе що, "вісімка"?" - з гумором запитала Слава.

"Це у мене "двієчка" повна", - з гордістю відзначила Нікітюк, поправляючи сукню в районі грудей.

Також зірки назвали себе "дуетом "Стрази" і почали весело позувати біля дзеркала, роблячи селфі.

Леся Нікітюк &quot;засвітила&quot; білизну в прозорій сукні

Фото: Слава Камінська і Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, Леся Нікітюк похвалилася знімком на фоні фантастичного заходу сонця. Судячи з усього, фото було зроблено під час відпочинку телеведучої в Дубаї. В кадрі шоувумен позує в простій білій футболці з написом Versace і смугастих штанах із завищеною талією.

Раніше Нікітюк показала пікантний кадр, на якому вона красується в ефектному боді в компанії чоловіка.

Відео: РБК-Україна

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Новини України Леся НікітюкСлава Камінська
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