Никитюк в бикини повеселила оригинальным праздничным пожеланием

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая восхитила своих подписчиков длинными ногами и искрометным юмором

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая ранее анонсировала запуск своего авторского шоу, решила оригинально поздравить подписчиков с зимними праздниками. В Instagram она опубликовала фото в бикини и рассказала, как проводит католическое Рождество.

Оказалось, что ведущая весь день посвятила работе по дому и позволила себя расслабиться – не краситься и не делать прическу.

"Лажу по дому без макияжа и укладок. Занимаюсь уборкой, стиркой. Я ж хозяйка. Собираюсь с мыслями, пишу для вас новогоднее поздравление! Пока такое придумала: девочки, да чтоб вы худели, а грудь – нет", - призналась знаменитость.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчикам шоувумен пришлось ее поздравление по душе, они оценили искрометный юмор Леси, а также ее стройную фигуру в купальнике.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Суперская поздравлялка, прямо в яблочко", "Леся, тебе надо на "Мисс Украина", "Золоте слова", "Ноги как многоэтажка", "Лесюня, ты модель", "Супер пожелания, спасибо", "Прекраснейшее пожелание, прямо таки актуальное", "Лесичка, хватит своей фигурой убивать слабые сердца", - писали восхищенные комментаторы.

Скиншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Леся Никитюк рассказала о неприятности, случившиеся с ней накануне праздников - у телеведущей откололся зуб и ей пришлось срочно ехать в стоматологию решать проблему.

Также Никитюк приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Она призналась, что у нее есть любимый мужчина, но от мира шоу-бизнеса он далек.

Видео: РБК-Украина