"Мандариновый закат": Леся Никитюк умилила сеть романтичным снимком из Дубая

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Также Никитюк сверкнула очень стильным летним образом

Украинская ведущая и путешественница Леся Никитюк продолжает баловать своих фанатов "теплыми" снимками со сказочного Дубайского путешествия, во время которого девушка успела прогуляться "полуголой". Отметим, что этот эмират телеведущая посетила в начале декабря, сделав там серию ярких снимков, которыми и делится еще до сих пор. Новое фото Никитюк опубликовала на своей instagram-страничке.

На снимке Леся Никитюк позирует на фоне красивого восточного заката насыщенного оранжевого цвета. Ведущая так его и описала — мандариновый. Также Никитюк оставила под фото хештег: #душевныйзакат.

Также Никитюк позирует в стильном образе. Белая футболка с логотипом итальянского бренда Versace заправлена в оранжево-белые полосатые брюки-клеш с завышенной талией. Свой look Леся дополнила босоножками на мини-каблучке.

Загадочная Леся Никитюк в Дубае (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Подписчики Никитюк поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу ее "мандаринового" снимка.

"Красивая Леся на красивом фоне в красивой одежде", — отмечает topovaya_malaya.

"Леся, ты просто королева путишествий", — подчеркивает vitalikkyxar505.

"Шикарне фото", — восхищается timkamari.

"Леся, ну ты бомба!! Умничка", — хвалит briana_888.

"Ну просто космос! Богиня", — соглашается shelestvaleriya85.

"Ты самая, самая классная", — пишет tanyvasylyk.

"Боже, какая красота! Налюбоваться невозможно!" — пишет mashunia278.

Леся Никитюк во время отдыха в Дубае (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Никитюк восхитила сеть пикантным фото в изысканном боди.

До этого ведущая показала ультрамодный костюм с юбкой в блестках.

Леся Никитюк: биография (видео: РБК-Украина)