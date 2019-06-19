Леся Нікітюк "випадково" показала груди на зйомках нового проекту

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча розповіла про непрості будні на знімальному майданчику

Популярна телеведуча Леся Нікітюк влітку не встигає повноцінно відпочити, адже у неї один проект змінюється іншим, і зірка буквально живе на знімальному майданчику. Так, днями вона оголосила про старт нового шоу, яке носить назву "Шалена зірка". Творча група вже приступила до запису і навіть традиційно розбила тарілку – на щастя і вдалі зйомки. Сама ж Леся показала перший "цукеркове" рожеве вбрання, в якому незабаром буде красуватися на екрані. У сторіз Instagram вона також засвітила свої знімальні будні і поскаржилася на те, що буквально живе на роботі.

Леся ні світ, ні зоря сидить у гимерці і чекає, поки їй нанесуть макіяж. Знаменитість виглядає дещо втомленою і не виспаною.

"Доброго ранку. Показати, як виглядає жінка, у якої третій місяць зйомок? Ось так виглядає. Це ще з фільтром", - поскаржилася теледіва.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пізніше вона вирішила заінтригувати "видом зверху". Леся зняла свій бюст, сидячи на стільці в білій майці і джинсових шортах з дрімаючим на руках домашнім улюбленцем – Рафіком.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А пізніше сон здолав і саму зірку. У кадрі вона лежить на дивані в гримерці в обнімку з чотириногим другом. З макіяжем, укладкою і в сукні з рюшами неонового відтінку, а також мікрофоном вона вирішила трохи відпочити в перервах між записами програми.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк похвалилася соковитими форми в бікіні, заслуживши компліменти від шанувальників, які оцінили її принади фігури.

Також раніше Леся Нікітюк вирішила організувати банний день і взяла з собою в якості компанії улюбленого Рафіка.