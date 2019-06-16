"Ви так схожі": Леся Нікітюк влаштувала банний день з коханим Рафіком

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фанати ведучої відзначили дивну схожість з улюбленим вихованцем

Невгамовна телеведуча Леся Нікітюк вміє як захопити красою і ефектним стильним обрвзом, так і посміятися над собою. Крім гламурних фото і світських виходів, вона нерідко показує і забавні знімки, а також своє повсякденне життя. На своїй сторінці в Instagram артистка повідомила, що влаштувала банний день - причому не тільки собі!

Леся опублікувала смішні фото з ванної, на яких вона зображена разом зі своєю улюбленою собакою породи вестхайленд уйат тер'єр Рафіком. Причому мокрий і загорнутий в рушник песик позує на першому плані, а ведуча вдоволено посміхається на задньому. Вона явно тільки що викупала вихованця - а можливо, залишилася мокрою і сама.

Фото: Леся Нікітюк з Рафіком (instagram.com/lesia_nikituk)

"Банний день", - підписала смішну публікацію Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк з Рафіком (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Леді Ле залишили багато зворушених коментарів, а також помітили, що на цих фото дівчина дуже схожа на свого улюбленця - ну прям дві краплі води.

Правду кажуть кожеш домашній улюбленець схожий на свою хазяйку

Красуня, обожнюю

Боже, Це так мило я дуже люблю собак

Леся, Рафік вас затьмарив

Дуже схожі

Як одна особа

Лесюню, ой вже схожі

Пора Рафіку окрему сторінку відкрити Я перший фанат

Красиві мордочки

Уматовые фотки!

Леся, Рафік так схожий на тебе, як дві краплі

Ну який же він милаааш

Як ви схожі :-)

Це просто супер пес

Собака - улыбака

Які славні

Ви такі схожі - очі так і сяють позитивом

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

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