Леся Никитюк "случайно" показала грудь на съемках нового проекта

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая рассказала о непростых буднях на съемочной площадке

Популярная телеведущая Леся Никитюк летом не успевает полноценно отдохнуть, ведь у нее один проект сменяется другим, и звезда буквально живет на съемочной площадке. Так, на днях она объявила о старте нового шоу, которое носит название "Шалена зірка". Творческая группа уже приступила к записи и даже традиционно разбила тарелку – на счастье и удачные съемки. Сама же Леся показала первый "конфетный" розовый наряд, в котором вскоре будет красоваться на экране. В сториз Instagram она также засветила свои съемочные будни и пожаловалась на то, что буквально живет на работе.

Леся ни свет, ни заря сидит в гримерке и ждет, пока ей нанесут макияж. Знаменитость выглядит несколько уставшей и не выспавшейся.

"Доброе утро. Показать, как выглядит женщина, у которой третий месяц съемок? Вот так выглядит. Это еще с фильтром", - посетовала теледива.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Позже она решила заинтриговать "видом сверху". Леся сняла свой бюст, сидя на стуле в белой майке и джинсовых шортах с дремлющим на руках домашним любимцем – Рафиком.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

А позже сон одолел и саму звезду. В кадре она лежит на диване в гримерке в обнимку с четвероногим другом. С макияже, укладкой и в наряде с рюшами неонового оттенка, а также микрофоном она решила немного отдохнуть в перерывах между записями программы.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк похвасталась сочными формы в бикини, заслужив комплименты от поклонников, оценивших прелести ее фигуры.

Также ранее Леся Никитюк решила организовать банный день и взяла с собой в качестве компании любимого Рафика.