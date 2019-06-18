Леді-цукерочка: Леся Нікітюк заінтригувала мережу "солодким" образом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Нікітюк назвали її і цукеркою, і Барбі, і просто лялечкою

Леся Нікітюк продовжує інтригувати шанувальників новим проектом на "Новому каналі". Не складно здогадатися, що його ведучою буде саме НІкІтюк. Однак на даний момент телеведуча не може розповідати подробиці нового проекту і навіть ділитися його назвою. Зате показувати образи з нового шоу їй можна.

Нікітюк зазначає, що розповідати про шоу до його старту їй забороняють умови контракту з телеканалом. Однак Леся запевняє, що це буде абсолютно новий, крутий формат. Там будуть і музичні, і танцювальні елементи, і "гіпер активність", як каже Нікіитюк. Також телеведуча підкреслила, що нове шоу стартує вже цієї осені. А поки що розглядаємо образи ведучої.

На своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала нове фото в суперяскрвому плаття насиченого рожевого відтінку. Плаття з відкритими плечима, корсетом і дуже пишною спідницею, немов балетна пачка.

Яскрава Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сьогодні ми з командою "Нового каналу" почали знімати нове шоу для вас)) хоч мені і не легко... адже ми тільки закінчили роботу над сезоном #хтозверху... але я впораюся... завдяки капельницам)) Це Буде шалено", - як завжди, з гумором пише Нікітюк.

Яскрава Леся Нікітюк на зйомках нового шоу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої відгуки під її новими фото:

"Цукерка)"

"Лесь, вам йде рожевий!"

"Що за Барбі?!"

"Красуня! Тут сама на себе не схожа"

"Так колись квіти упаковували, але красу не чим не зіпсуєш))"

"Така лялечка!"

"Бозі, яка ти мила!"

"Ох яка дамочка, супер!!!"

"Типова Барбі"

"Ну дуже красива і плаття!"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк засвітила апетитні форми в бікіні. Шанувальники телеведучої засипали її компліментами, мовляв, "попа краще, ніж у Кім!"

Також до цього забавна Леся Нікітюк влаштувала банний день з улюбленим Рафіком.