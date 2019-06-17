"Краще, ніж у Кім!" Леся Нікітюк засвітила апетитні форми в бікіні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча похвалилася пишними сідницями

Популярна телеведуча і шоувумен Леся Нікітюк – володарка струнких форм і довгих ніжок, які давно стали предметом заздрості і захоплення шанувальників. Вона регулярно читає компліменти до своїх фото в соцмережах, щоразу змушуючи фанів знаходити нові епітети та чудові ступеня, описуючи свій захват від побаченого. З приходом літа, вбрання Леді Ле стають все коротшими і пікантнішими, а її знімки розбурхують уяву користувачів своєю відвертістю. Так, на новому фото в Instagram теледіва продемонструвала у всій красі свої апетитні округлості в блискучому бікіні.

Леся позує в дуже відвертому купальнику на зеленій галявині одного із заміських клубів неподалік від Києва. Вигідний ракурс дозволяє оцінити її апетитні сідниці і розкішні світлі локони, в яких видніється квітка.

"Прекрасна неділя!" - залишила красномовний підпис англійською мовою під знімком телеведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Кадр негайно знайшов відгук у шанувальників Леді Ле, які відразу ж оцінили її форми. Вони порівняли п'яту точку ведучої з "попою як у Кім", а також відзначили, що навіть Настя Каменських, яка славиться любов'ю до знімків своїх апетитних форм, може позаздрити теледиві.

"Клас, попа як горіх", "Леся ви просто неймовірні!", "Принцеса", "Лесюнька, ти як завжди на висоті. Супер жінка, агонь, обожнюю тебе", "Хороша. Дуже красиві форми!", "Леся, сховай горіхи, бо Камєнських буде заздрити, тобі того треба?", "Яка ви красива, Леся!", "Попа як у Кім", "Попа краще, ніж у Кім", "Україна Кардашьян", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк похвалилася фотозвітом з банного дня, який провела разом зі своїм домашнім улюбленцем.

Нагадаємо, спокуслива Леся Нікітюк захопила пікантним кадром на пірсі серед яхт.