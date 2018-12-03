Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала разом зі своїм партнером по Танцях з зірками

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками, знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу XXL. Пікантні фото були опубліковані на сайті видання.

Разом з "багінею ламінату" позував і її партнер по танцювальному проекту Максим Єжов.

Кадри вийшли дуже гарячими - Нікітюк з Єжовим приймали спокусливі пози на ліжку і диванах, а також зіграли провокаційні сцени в душі.

На одному з знімком Леся з'явилася топлес з накинутим на плечі піджаком і келихом шампанського в руках.

На інших ведуча позує в напівпрозорому боді, блискучий міні-сукні та інших відвертих вбраннях.

Зазначимо, що знаменитість також прикрасила обкладинку журналу. До речі, запрошеним редактором грудневого номера журналу XXL став відомий мандрівник, журналіст, автор і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров.

Раніше ми писали про те, що 25 листопада відбувся суперфінал Танців з зірками 2018. Троє зіркових учасників — Леся Нікітюк, Іраклі Макацарія, Ігор Ластівчин — боролися за кубок переможця, представивши глядачам відразу по три танцю. І все ж кубок дістався одній парі. Переможцями нового сезону Танців стали український гуморист Ігор Ластівчин та Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.

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