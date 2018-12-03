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Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото

Lite » Зірки 03.12.2018 - 14:24
Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча позувала разом зі своїм партнером по Танцях з зірками

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками, знялася у відвертій фотосесії для чоловічого журналу XXL. Пікантні фото були опубліковані на сайті видання.

Разом з "багінею ламінату" позував і її партнер по танцювальному проекту Максим Єжов.

Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото

Кадри вийшли дуже гарячими - Нікітюк з Єжовим приймали спокусливі пози на ліжку і диванах, а також зіграли провокаційні сцени в душі.

Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фотоЛеся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото

На одному з знімком Леся з'явилася топлес з накинутим на плечі піджаком і келихом шампанського в руках.

Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото

Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото

На інших ведуча позує в напівпрозорому боді, блискучий міні-сукні та інших відвертих вбраннях.

Леся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фотоЛеся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фотоЛеся Нікітюк позувала топлес для чоловічого глянцю: пікантні фото

Зазначимо, що знаменитість також прикрасила обкладинку журналу. До речі, запрошеним редактором грудневого номера журналу XXL став відомий мандрівник, журналіст, автор і ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров.

Раніше ми писали про те, що 25 листопада відбувся суперфінал Танців з зірками 2018. Троє зіркових учасників — Леся Нікітюк, Іраклі Макацарія, Ігор Ластівчин — боролися за кубок переможця, представивши глядачам відразу по три танцю. І все ж кубок дістався одній парі. Переможцями нового сезону Танців стали український гуморист Ігор Ластівчин та Ілона Гвоздьова.

Нагадаємо, нещодавно популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам фото у відвертому образі.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Солістка The Hardkiss взяла участь у підводній зйомці "Топ-моделі по-українськи" Леся Нікітюк розкрила секрет свого "срібла" на шоу Танці з зірками
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