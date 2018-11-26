Интрига и напряжение: бэкстейдж суперфинала Танцев со звездами 2018 (видео)

Закулисье суперфинала Танцев со звездами 2018 (видео: РБК-Украина/ Валентина Балабанова)

25 ноября отгремел суперфинал Танцев со звездами 2018. Трое звездных участников — Леся Никитюк, Иракли Макацария, Игорь Ласточкин — боролись за кубок победителя, представив зрителям сразу по три танца. И все же кубок достался одной паре. Победителями нового сезона Танцев стали украинский юморист Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.

Гвоздева подчеркнула, что шла к этой победе два года. В 2017 году ее партнером выступил комик Юрий Ткач, и все же им не хватило всего чуть-чуть. В этом году удача была на ее стороне. Илона очень трогательно обратилась к Ласточкину, поблагодарив его за целеустремленность и самоотдачу.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева во время суперфинала Танцев со звездами 2018 (фото: пресс-служба)

Интересно, что во время финального объявления результатов на паркете Танцев со звездами 2018 осталось всего две пары — Леся Никитюк и Макс Ежов, а также Ласточкин-Гвоздева. Тогда вся Украина затаила дыхание в ожидании ответа на главный вопрос — кому же достанется победа: профессионализму, который воплощал Ласточкин, или же народной любви, то есть Лесе Никитюк?

Леся Никитюк и Максим Ежов

Сама же Никитюк после проигрыша в Танцах подчеркнула, что ей достался самый главный приз — зрительских симпатий. Телеведущая также призналась, что каждый з 14-ти эфиров был для нее как последний. Однако она дошла до финала, несмотря на критику со всех сторон, благодаря любви и поддержке своих поклонников.

LITE также посетил суперфинал Танцев 2018. Нам удалось заглянуть за кулисы проекта и увидеть, как напряженно готовились финалисты к своим выступлениям, как переживали и поддерживали друг друга.

В кадре появились не только финалисты, но и экс-участники Танцев: Злата Огневич, Руслан Сеничкин, Анита Луценко, Мишель Андраде и другие. Все они пришли поздравить победителей и поддержать проигравших.